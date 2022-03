Proteste in Russland : Tausende Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen

In Russland sind bei Protesten gegen den Krieg in der Ukraine am Sonntag mehr als 2500 Demonstranten festgenommen worden – auch Journalisten und Kinder. Bürgerrechtsschützer sprechen von mehr als 10.000 Festnahmen seit der Invasion.

Russische Polizisten führen am Sonntag einen Demonstrationsteilnehmer in Moskau ab. Bild: EPA

Bei Protesten gegen den Krieg in der Ukraine sind am Sonntag Tausende Demonstranten in ganz Russland festgenommen worden. Die Bürgerrechtsschützer von OWD-Info sprachen von mehr als 2500 Festnahmen in 44 Städten. Im Zentrum der Haupstadt Moskau hatten sich Sicherheitskräfte am Mittag mit einem Großaufgebot in Stellung gebracht. Auf dem Manegenplatz am Kreml und in umliegenden Straßen begannen massenhafte Festnahmen unter den dort versammelten Personen. Anschließend wurden auch anwesende Journalisten vom Manegenplatz vertrieben und der Platz weitgehend abgeriegelt.

Der Marsch durch die Hauptstadt ging jedoch unter „Nein zum Krieg“- Rufen weiter. Bei einem Unfall mit einem Arrestbus gab es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ria neun Verletzte. Videoaufnahmen zeigten, wie das Fahrzeug gegen einen Mast prallt, Fotos die völlig zerstörte Front. Laut dem russischen Innenministerium seien bei einer „unkoordinierten“ Protestaktion in Moskau, an der rund 2500 Menschen teilgenommen hätten, 1700 Menschen festgenommen.

Neben den Protesten fand in Moskau am Sonntag auch eine Kundgebung von Unterstützern der „militärischen Spezialoperation“ Russlands in der Ukraine statt: Ein Autokorso zog mit russischen Flaggen durch die Innenstadt, die Fahrzeuge teilweise mit dem Z“ beklebt, das auch russische Militärfahrzeuge in der Ukraine kennzeichnet. Proteste gegen den Krieg wurden derweil auch aus vielen anderen russischen Städten gemeldet, darunter Sankt Petersburg, Krasnojarsk, Irkutsk, Archangelsk Nischnij Nowgorod und Nowosibirsk.

Aus allen Städten gab es Berichte über Festnahmen, darunter auch Journalisten. Auch in Nowosibirsk wurden laut örtlichen Medien mehr als 200 Menschen festgenommen. Aufnahmen zeigten einen Protestzug mit Dutzenden Demonstranten, die „Nein zum Krieg“ skandierten, ebenso wie die Festnahme eines Journalisten mit gelber „Presse“-Weste. Auf einem Video aus Jekaterinburg prügeln Polizisten mit Schlagstöcken auf einen Demonstranten ein, in Sankt Petersburg setzten Sicherheitskräfte Elektroschocker gegen die Demonstranten ein. Dort und in Archangelsk zeigten Bilder Kinder unter den Festgenommenen.

Schon in den vergangenen Tagen waren russische Sicherheitskräfte heftig gegen Demonstranten vorgegangen, die sich gegen den Krieg ausgesprochen hatten, der in Russland offiziell nicht als solcher gilt. OWD-Info meldete am Sonntagnachmittag, bei Anti-Kriegs-Protesten habe es seit Kriegsbeginn am 24. Februar in Russland mehr als 10.900 Festnahmen in 49 Städten gegeben; die genaue Zahl stieg stündlich.