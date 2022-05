Grundsatzurteil in den USA : Tausende demonstrieren im ganzen Land für das Recht auf Abtreibung

„Wir werden nicht zurückweichen“: Demonstranten für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch am Dienstag in Boston Bild: AFP

Die mögliche Aufhebung des Grundsatzurteils zum Recht auf Abtreibung durch den Supreme Court treibt in den Vereinigten Staaten Tausende im ganzen Land auf die Straße. Allein in New York nahmen am Dienstag mindestens 2000 Demonstranten an einer Kundgebung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch teil, mehr als tausend Menschen versammelten sich vor dem Obersten Gerichtshof in Washington.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Sie riefen „My body, my choice“ – mein Körper, meine Entscheidung – oder „Bans off my body“ – frei übersetzt: Die Regeln für meinen Körper mache ich. Unter den Demonstranten sind auch Abtreibungsgegner, die die Aussicht auf Einschränkungen feiern. Auf ihren Schildern steht etwa „Abtreibung ist Gewalt, Abtreibung ist Unterdrückung“ oder „Make Unborn Babies Great Again“, eine Anlehnung an den Wahlkampfslogan des ehemaligen Präsidenten Donald Trump: Make America Great Again.

Noch vor der endgültigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hat der Gouverneur des Bundesstaats Oklahoma, Kevin Stitt, ein weiteres Abtreibungsgesetz unterzeichnet, das die rechtliche Lage verschärft. Es verbietet die Abtreibung, sobald ein Arzt einen Herzschlag des Ungeborenen feststellen kann. Darauf sei er stolz, schrieb Stitt auf Twitter. Oklahoma solle der „lebensfreundlichste Staat des Landes“ werden.

„Das verändert die Ausgangslage“

Vizepräsidentin Kamala Harris fand am Dienstag in Washington in einer emotionalen Rede klare Worte für die drohende Einschränkung der Abtreibungsrechte. Sie wandte sich ohne Namensnennung an „einige republikanische Anführer“: „Wie können Sie es wagen, einer Frau zu sagen, was sie mit ihrem Körper tun kann und was nicht? Wie können Sie es wagen, sie daran zu hindern, ihre eigene Zukunft zu bestimmen? Wie können Sie es wagen, Frauen ihre Rechte und ihre Freiheiten zu verweigern?“ Sie forderte diejenigen Amerikaner, die die „Selbstbestimmung“ unterstützen, auf, sich an die Seite der Demokraten zu stellen.

Die Proteste um die mögliche Aufhebung des Grundsatzurteils zum Recht auf Abtreibung fallen in die Zeit der Vorwahlen für die Midterm-Wahlen im November. Die Demokraten erhoffen sich davon Aufwind. So sagte etwa der demokratische Senator Dick Durbin der „Washington Post“: „Das verändert die Ausgangslage der Wahlen im November.“ Republikaner verurteilen das Leak, durch das der Entwurf am Montag bekannt geworden war, halten sich mit Jubel über die mögliche Entscheidung bisher jedoch zurück.

Mehr zum Thema 1/

Die Demokraten im Senat haben erste Schritte für einen Gesetzentwurf gemacht, der den Schutz der Abtreibungsrechte sichern könnte. Es fehlen jedoch die erforderlichen 60 Stimmen, um das Gesetz zur Abstimmung zu bringen. Dennoch schrieb Chuck Schumer, Mehrheitsführer der Demokraten, am Dienstag auf Twitter, der Senat werde „über das Recht jeder Frau auf Selbstbestimmung abstimmen. Die Amerikaner werden sehen, wo jeder einzelne Senator steht.“