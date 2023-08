Warum will Berlin nicht mit London und Paris gleichziehen? Kiew braucht Marschflugkörper, um den russischen Nachschub zu treffen. Nur so kann die Gegenoffensive Erfolg haben.

Ukrainische Soldaten an der Front in der Region Saporischschja Bild: AP

Wem kommt der Plot bekannt vor? Kiews Botschafter fordert Berlin in immer kürzeren Abständen öffentlich auf, ein bestimmtes Waffensystem zu liefern. Das Verteidigungsministerium sagt Nein, wird aber aus der eigenen Koalition bedrängt. Eine offizielle Begründung für die Weigerung gibt es nicht, aber gestreut werden diverse Sorgen: Das Kriegsgerät sei inkompatibel mit Systemen der Ukraine; die Gefahr der Ausweitung der Kämpfe auf Russland sei hoch; die Bundeswehr habe selbst kaum einsatzbereite Waffen.

Wer sich an die Debatten über Flak-, Schützen- oder Kampfpanzer erinnert, der mag ahnen, dass Berlin auch bei den Taurus-Marschflugkörpern nachgeben und der Ukraine demnächst geben wird, was sie heute schon braucht. Völlig unberechtigt waren die Zweifel zwar auch bisher nicht; das Gefecht der verbundenen Waffen nach NATO-Taktik etwa scheint ukrainische Komman­deure tatsächlich zu überfordern, was den Kampfwert westlicher Waffen ebenso mindert wie ihre Lebensdauer.

Ein Einsatz-Veto kann Berlin nicht wollen

Doch beweist das angegriffene Land eine Anpassungs- und Durchhaltefähigkeit, die Berlin aus eigenem Interesse fördern muss. Und des Kanzlers Lieblingsargument läuft diesmal ins Leere: Deutschland würde sich mit den Taurus nicht exponieren oder gar isolieren, sondern folgte nur dem Beispiel von London und Paris.

Mit deren Marschflugkörpern bereitet Kiew die Rückeroberung besetzter Gebiete vor, indem es russische Munitions- oder Treibstoffdepots angreift. Die befinden sich nicht nur auf der Krim, sondern auch in Russland. Das macht die Sache brisant, ändert aber nichts an der militärischen Notwendigkeit.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorschlag aus der FDP, Waffen zu liefern, sich aber im Einsatz ein Veto vorzubehalten, überzeugt nicht: Hätte Berlin im Kiewer Generalstab mitzureden, gäbe das Putin deutlich mehr Anlass, Deutschland als Kriegspartei zu betrachten. Die Ukraine hat sich bisher zurückgehalten. Sie muss nur aufpassen, ihre Reputation nicht durch willkürlich scheinende Drohnenangriffe auf zivile Ziele in Moskau zu beschädigen.