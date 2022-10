Kuba-Krise 1962 als Vergleich? : Dreizehn Tage Angst vor dem Armageddon

Aktualisiert am

Wir haben uns nicht mit der Aussicht auf ein Armageddon auseinandersetzen müssen seit Kennedy und der Kuba-Krise“, sagte der amerikanische Präsident Joe Biden kürzlich. Damit spielte er auf die Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin an, in der Ukraine Kernwaffen einzusetzen. Putin selbst hatte schon 2019 die Erinnerung an die Ereignisse vom Oktober 1962 geweckt. Wer eine neue Kuba-Krise wolle, könne sie haben, sagte er damals mit Blick auf neue russische Waffen.

Die von den beiden Präsidenten angesprochene Kuba-Krise begann am 14. Oktober 1962. An jenem Tag flog ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug über den Westteil der Karibikinsel und machte innerhalb von sechs Minuten fast eintausend Fotos. Die Auswerter des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA entdeckten darauf zu ihrer völligen Überraschung sowjetische Mittelstreckenraketen vom Typ SS-4.