Der Hafen ist ein undurchsichtiger Dschungel, der wie eine Miniatur des ganzen Landes anmutet. Etwa ein halbes Dutzend Sicherheitsdienste und Behörden mit unterschiedlichen politischen Loyalitäten stehen dort in Konkurrenz zueinander. Wie die politischen Führer des Landes teilen sie den Einfluss und die Einnahmequellen untereinander auf. Jetzt geht es darum, anderen die Schuld zuzuschieben oder falsche Fährten zu legen. Das, was sich in all dem als gesichert erweist, deutet zumindest auf umfassende grobe Fahrlässigkeit hin: Halle 12, in der allerlei Gefahrengüter verstaut wurden, war kaum gesichert. Ein großes Loch klaffte in der Rückwand, eine Tür war nicht richtig zu verschließen.



Videoaufnahmen erhärten den Verdacht libanesischer und westlicher Geheimdienste, dass ein Teil des Ammoniumnitrats fehlte, als der Hangar in Flammen aufging und alles in die Luft flog. Aber es ist noch immer nicht geklärt, wer sich dort bediente. Ob es nicht Gleichgültigkeit war, sondern ob interessierte Kreise dafür sorgten, dass das Gefahrgut blieb, wo es lagerte, womöglich um sich bei Bedarf weiter damit versorgen zu können. Bis zuletzt schien es wenig Interesse daran gegeben zu haben, den Stoff an anderer Stelle sicher zu lagern.