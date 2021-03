Tod von John Magufuli : Ein Autokrat und hartnäckiger Corona-Leugner

Er ist der hartnäckigste Leugner der Corona-Pandemie in Afrika gewesen. Jetzt ist der tansanische Staatspräsident John Magufuli im Alter von 61 Jahren gestorben – laut offiziellen Angaben an Herzrhythmusstörungen. Das teilte Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan in der Nacht zum Donnerstag im Staatsfernsehen mit. Zuvor hatte es wilde Spekulationen gegeben, dass Magufuli an Covid-19 erkrankt sei und wo er sich befinde.

Seit dem 27. Februar war er nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, war auch dreimal nicht zum Sonntagsgottesdienst in die Kirche gegangen, wie sonst stets. Oppositionspolitiker, Medien und eine Menschenrechtsorganisation hatten verkündet, er werde in einer Privatklinik in Kenia behandelt. Danach machte das Gerücht die Runde, er befinde sich in Indien.

Seit Mai hatte Tansania keine Infektionszahlen veröffentlicht

Nach der offiziellen Mitteilung starb der Präsident in einem Krankenhaus in Daressalam, der größten Stadt Tansanias. Als Todesursache wurden Herzrhythmusstörungen angegeben. Daran habe Magufuli seit zehn Jahren gelitten. Er sei am 14. März in das Emilio Mzena Memorial Hospital gebracht worden, weil er sich schlecht fühlte. Zuvor sei er kurzfristig in einer Herzklinik behandelt worden.

Tansania ist das einzige Land in Afrika, das seit Mai vergangenen Jahres keine Infektionszahlen mehr veröffentlicht hat, nachdem Magufuli erklärt hatte, Gebete hätten das Virus verscheucht. Er war auch der Einzige, der strikt Corona-Impfstoffe ablehnte, stattdessen zu Kräuter- und Dampfkuren riet und die Bürger zunächst sogar ermutigte, keine Gesichtsmasken zu tragen.

Erst vor wenigen Wochen zeichnete sich ein schwaches Einlenken ab, als er Masken empfahl, aber nur lokal produzierte. Die Zahl der Patienten mit angeblichen Lungenentzündungen in tansanischen Krankenhäusern ist derweil in die Höhe geschossen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigten nächtliche Beerdigungszeremonien.

Als Covid-Leugner wird Magufuli vermutlich in Erinnerung bleiben. Der Präsident hatte aber auch zuvor für viel Aufsehen gesorgt, zu Beginn seiner Zeit an der Spitze des ostafrikanischen Landes zunächst im positiven Sinne. Nach seinem Amtsantritt 2015 konnten viele Tansanier seinen rigorosen Kurs gegen Korruption, Misswirtschaft und Geldverschwendung kaum glauben. Magufuli schaffte teure Flüge für Regierungsmitglieder ab, er entließ rigoros Staatsangestellte, die ihre Arbeit aus seiner Sicht nicht richtig erledigten. Seine unangemeldeten Besuche in Behörden und staatlichen Unternehmen waren berühmt und gefürchtet.

Der „Bulldozer“ Magufuli räumte im Land auf

Im Gegensatz zu vielen afrikanischen Staatslenkern, die zu medizinischen Behandlungen ins Ausland reisen, suchten Magufuli und seine Frau die staatlichen heimischen Kliniken auf. Im Alltag wurde sein Name schnell zu einem Verb umgewandelt, „to magufuli“ hieß „aufräumen“. Auch erhielt er den Spitznamen „The Bulldozer“.

Doch nach kurzer Zeit wandelte sich der Hoffnungsträger und Vorzeigepräsident rasant. Sein Regierungsstil wies zunehmend autoritäre Züge auf. Hart ging er gegen Medien, Zivilgesellschaftsorganisationen und die Opposition vor, verfolgte insbesondere Homosexuelle. Als Magufuli einem Rohstoffkonzern eine Steuernachzahlung von 190 Milliarden Dollar aufbrummte, schüttelten auch Investoren den Kopf. Seine Wiederwahl im Oktober vergangenen Jahres war denn auch höchst umstritten. Die Wahl hatte unter hoher Militärpräsenz stattgefunden, es gab mehrere Verhaftungen von Oppositionellen, die sozialen Medien wurden abgeschaltet. Diplomaten berichteten von Manipulation bei der Stimmenabgabe.

Nach der Verfassung wird nun die Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan die Staatsführung bis zur nächsten Wahl übernehmen. Sie ist die erste Frau in dieser Position in Tansania und eine Muslimin nach dem Katholiken und Kirchgänger Magufuli. Ob Suluhu den strikten Kurs ihres Vorgängers in der Corona-Pandemie beibehält, ist ungewiss. Der Druck auf die tansanische Regierung auch von Seiten der Weltgesundheitsorganisation und ausländischer Staaten hatte zuletzt enorm zugenommen. Andererseits wäre es ein Gesichtsverlust für die regierende Partei, jetzt Ausgangsbeschränkungen einzuführen und Impfstoffe zu bestellen.

Analysten sprachen von einem politischen Vakuum, das nach dem Tod des Staatspräsidenten entstehe. Der britischen Premierminister Boris Johnson schrieb auf Twitter, es tue ihm leid, von Magufulis Tod zu hören. Auch das amerikanische Außenministerium drückte sein Beileid aus und fügte hinzu „wir hoffen, dass Tansania auf einem demokratischen und wohlhabenden Pfad vorankommen kann“. Suluhu kündigte eine 14 Tage lange Staatstrauer an.