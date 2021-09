Regierung in Afghanistan : Wer ist die neue Taliban-Regierung?

Für jene, die tatsächlich darauf gehofft haben mochten, die neuen Herrscher in Afghanistan würden ihre vage Ankündigung einer „inklusiven“ Regierung in die Tat umsetzen, brachte der Dienstagabend Ernüchterung. Da präsentiert Taliban-Sprecher Zabihulla Mudschahid in Kabul die Liste für ein Übergangskabinett. 33 Namen standen darauf, alle männlich und Mitglieder der Taliban, fast alle Paschtunen. Lediglich zwei Tadschiken und ein Usbeke seien beteiligt, kommentierte der Afghanistan-Fachmann Ibraheem Bahiss von der Denkfabrik International Crisis Group die Liste auf Twitter. Er wisse nicht, welche Definition von „inklusiv“ darauf nun zutreffe. Die Reaktion war am Mittwoch auf den Straßen Kabuls zu sehen, als wieder zahlreiche Demonstranten, unter ihnen viele Frauen, für eine Beteiligung an der Regierung demonstrierten. Die Taliban trieben die Proteste gewaltsam auseinander.

Die größte Überraschung, die Mudschahid zu verkünden hatte, war dabei die des Regierungschefs. Nicht der von vielen Seiten erwartete Mullah Abdul Ghani Baradar, der in Doha den Friedensvertrag mit den Amerikanern unterzeichnet hatte und zum diplomatischen Gesicht der Islamisten aufgestiegen war, soll das Amt übernehmen, sondern Mullah Muhammad Hassan Akhund. Baradar wird dessen Stellvertreter.

Der oberste Führer gibt Rätsel auf

Dass mit Mullah Hassan, wie Akhund unter den Taliban genannt wird, eine bisher wenig bekannte Figur aus den Führungsrängen Regierungschef wird, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Machtkämpfe innerhalb der Organisation längst nicht ausgetragen sind. Beobachter hatten in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Taliban auf das Tempo, in dem ihnen die Kontrolle über das Land zufiel, nicht vorbereitet waren. Auch beim Fall Kabuls deutet viel darauf hin, dass die Einflussbereiche der verschiedenen Gruppen noch gar nicht abgesteckt waren, sodass Taliban-Gruppierungen aus dem ganzen Land in die Stadt kamen, um dort ihre Machtpositionen zu sichern. Innerhalb der Organisation soll es verschiedene Konfliktlinien geben, sowohl zwischen regionalen Netzwerken als auch zwischen Konservativen und eher pragmatischen Kräften. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Vorstellung der Regierung in der vergangenen Woche immer wieder verschoben wurde.

Für den Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig von der Kabuler Denkfabrik Afghanistan Analysts Network zeigt die Ernennung von Akhund vor allem, „wie wenig wir im Westen über die Taliban wissen und ihre Entscheidungen voraussagen können“. Die Entscheidungs- und Machtstrukturen sind in der seit Jahrzehnten im verborgenen agierenden Organisation auch für Fachleute kaum zu durchdringen. Klare Führungspositionen gibt es in der Hierarchie nur wenige. Die meisten Politikbereiche wurden bislang von den verschiedenen Kommissionen innerhalb der Taliban betreut. Wer dort den meisten Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat, ist für Außenseiter meist unklar. Macht und Autorität werden innerhalb der Taliban offenbar oft informell ausgeübt. Gut möglich, dass hinter dem „Kompromisskandidaten“ Akhund andere die Fäden ziehen werden.