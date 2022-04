Taliban und Mädchenbildung : Sieg der Hardliner in Afghanistan?

In Not: Frauen in Kabul warten mit ihren Kindern auf Hilfspakete Bild: Reuters

Das Ergebnis blieb durchwachsen. Auf 4,4 Milliarden Dollar hatten die Vereinten Nationen den Bedarf an humanitärer Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Afghanistan vor der internationalen Geberkonferenz am Donnerstag beziffert, 2,4 Milliarden Dollar kamen am Ende in Form von Zusagen zusammen, darunter 200 Millionen Euro von der Bundesregierung. Die Taliban hatten es der internationalen Gemeinschaft nicht leicht gemacht, eine positive Dynamik in Sachen Afghanistan-Hilfe entstehen zu lassen.

Tatsächlich ist die Ernüchterung in den Geberländern weiterhin groß, nachdem die seit dem vergangenen Sommer in Kabul herrschenden Islamisten in der vergangenen Woche in einer konfusen Aktion ihre eigene Ankündigung kassiert hatten, Mädchen im ganzen Land wieder den Besuch von weiterführenden Schulen zu erlauben. Noch am 21. März hatte das Bildungsministerium der Taliban bestätigt, dass sämtliche Schulen für Jungen und Mädchen geöffnet werden sollten. Teilweise begann am 23. März bereits der Unterricht – bis überall die neue Direktive eintraf, dass Mädchen ab der siebten Klasse bis auf Weiteres wieder nach Hause zu gehen hätten.