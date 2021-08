Nach Abzug ausländischer Truppen : Taliban nehmen erstmals Provinzhauptstadt ein

Sarandsch in der Provinz Nimros im Südwesten des Landes ist in die Hände der Islamisten gefallen. Die Regierung kämpft noch an vielen weiteren Fronten gegen die Aufständischen.

Den radikalislamischen Taliban ist während ihrer aktuellen Groß-Offensive in Afghanistan erstmals die Einnahme einer Provinzhauptstadt gelungen. Nach Angaben der Vize-Gouverneurin der Provinz Nimros, Roh Gul Chairsad, eroberten die Islamisten am Freitagmittag die im Südwesten Afghanistans gelegene Provinzhauptstadt Sarandsch. „Die Taliban haben die Kontrolle über den Gouverneurssitz sowie die Hauptquartiere der Polizei und der Gefängnisverwaltung übernommen“, sagte Chairsad der Nachrichtenagentur AFP.

Seit dem Beginn des Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban weite Teile Afghanistans erobert; Sarandsch ist nun aber die erste der afghanischen Provinzhauptstädte, die an die Islamisten fällt. Die afghanischen Streitkräfte kämpfen an zahlreichen weiteren Fronten gegen die Taliban.

Besonders gravierend ist die Situation derzeit in Laschkar Gah, der Provinzhauptstadt der südwestlichen Provinz Helmand. Dort wurden nach UN-Angaben in den vergangenen Tagen dutzende Zivilisten getötet, zahlreiche Familien flüchteten vor der Gewalt.

Derweil setzen die Taliban auch ihre Attacken auf ranghohe Regierungsvertreter in Kabul fort. Am Freitag gab das afghanische Innenministerium den Tod des Leiters des offiziellen Medieninformationszentrums der Regierung, Daua Khan Menapal, durch einen Anschlag in einer Moschee bekannt.

Mehr zum Thema 1/

Mit der Lage in Afghanistan wollte sich am Freitag der UN-Sicherheitsrat befassen. Der Vormarsch der Taliban und die Folgen für die Sicherheit in der Region sind auch das Hauptthema des Gipfels der zentralasiatischen Staaten in der turkmenischen Küstenstadt Awaza.