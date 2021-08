Taliban nehmen Kabul ein : Kämpfen wäre sinnlos gewesen

Die Taliban gingen in Kabul nicht anders vor als in vielen der Provinzhauptstädte, die sie in den vergangenen Tagen eingenommen hatten, eine nach der anderen. Einer ihrer ersten Wege führte zum größten Gefängnis der Stadt. Wenigstens dort konnten sie damit rechnen, als Befreier begrüßt zu werden. Augenzeugen beschrieben der F.A.Z. am Sonntag telefonisch, wie vermutlich Hunderte Häftlinge das Pul-e-Charkhi-Gefängnis verließen.

Auf einem nahe gelegenen Verkehrskreisel wehte da bereits die weiße Fahne der Taliban, wie ein Video zeigt. Auch in Bagram unmittelbar nördlich von Kabul, wo die Amerikaner fast zwanzig Jahre lang ihren größten Stützpunkt unterhalten und viele militante Dschihadisten inhaftiert hatten, öffneten die Taliban die Pforten der Haftanstalt. Die Rede war von Tausenden freigekommenen Männern; Videos im Internet halten ihren Exodus fest. So haben die Islamisten ihre Ränge auf einen Schlag um Hunderte, wenn nicht Tausende Kämpfer verstärkt.

Allerdings deutete am Sonntag wenig darauf hin, dass die Taliban um Kabul überhaupt noch kämpfen müssen. Zunächst jedenfalls leistete niemand ernsthaft Gegenwehr, als sie aus allen Himmelsrichtungen in die Hauptstadt einfuhren, aus der sie die Amerikaner kurz nach den Al-Qaida-Anschlägen vom 11. September 2001 verjagt hatten. Vielmehr lieferten sich Taliban-Sprecher und die faktisch abgesetzte Regierung von Präsident Ashraf Ghani eine Art Beschwichtigungswettlauf. Innenminister Abdul Sattar Mirzakwal wandte sich in einer aufgezeichneten Videobotschaft an die Nation und sprach von einer Übergangsregierung. Diese werde zustande kommen, ohne dass die Millionenstadt Kabul angegriffen werde. Auch Taliban-Sprecher Suhail Shaheen versicherte der Zivilbevölkerung, dass sie keine gewaltsamen Ausschreitungen zu befürchten hätte. Verhandlungen über eine sichere Machtübergabe liefen bereits, teilte er am Nachmittag mit.

Es hatte Gerüchte gegeben, Ghani sei in Tadschikistan

Erst etwas später wurde der Öffentlichkeit bekannt, dass Präsident Ashraf Ghani sich bereits ins Ausland abgesetzt hatte. ,,Er hat Afghanistan in einer schweren Zeit verlassen, möge Gott ihn zur Verantwortung ziehen“, sagte der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung Abdullah Abdullah, ein langjähriger Rivale Ghanis, in einer Videobotschaft. Vorher hatte es Gerüchte gegeben, Ghani befinde sich in Tadschikistan. Wenn trotzdem stimmt, was ein Regierungsbeamter noch mittags behauptete, dann hatte Ghani sich zunächst am Sonntag in der Botschaft der Vereinigten Staaten mit Abgeordneten beraten. Er habe seine Hoffnung bekundet, dass sich die Taliban auf eine zweiwöchige Frist für die Machtübergabe einlassen würden, so der Beamte.

Daran geglaubt hat Ghani offenbar nicht. Schon am Samstag hatten viele in Kabul einen Rücktritt des Präsidenten erwartet, nachdem sich so viele Gouverneure den Taliban ergeben hatten, anstatt der Zentralregierung die Treue zu halten. Stattdessen hatte Ghani in einer kurzen Fernsehbotschaft von der „Remobilisierung“ der Regierungstruppen geredet. Davon war auch am Sonntag nichts zu spüren.

Am Samstag war Kabul die letzte verbliebene Stadt des Landes von Bedeutung gewesen, die noch nicht von den Taliban kontrolliert wurde. Am Samstag fiel den Islamisten dann auch Mazar-i-Sharif im Norden in die Hände. Erst im Juni hatte die Bundeswehr in der Stadt ihr dortiges Feldlager in einer Zeremonie den afghanischen Streitkräften übergeben, doch diese leisteten den Taliban keinen nennenswerten Widerstand. Was wohl schwerer wog, war die Flucht der Kriegsherren Abdul Rashid Dostum und Atta Muhammad Noor, die mit der Regierung verbündet waren und eher auf loyale Truppen zurückgreifen konnten. Sie flohen in Richtung Usbekistan. „Kämpfen wäre sinnlos gewesen“, erklärten auch zwei Provinzräte.