Nach Wochen der Ungewissheit : Taliban benennen Regierung

Ein Taliban-Mitbegründer soll die afghanische Übergangsregierung führen. Frauen finden sich bislang nicht in dem angekündigten Kabinett. Das Land sei jetzt ein „Islamisches Emirat“, heißt es von den Machthabern.

Mullah Hassan Akhund im August in einem Video der Taliban Bild: Reuters

Eine Woche nach Abzug der letzten ausländischen Truppen aus Afghanistan und der Einnahme der Hauptstadt Kabul haben die Taliban das Land zu einem „Islamischen Emirat“ erklärt und eine Übergangsregierung vorgestellt. Das Amt des Regierungschefs werde Mullah Hassan Akhund übernehmen, sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mudschahid am Dienstag in Kabul. Akhund ist einer der Gründer der Taliban und Chef ihres Führungsrats. Außerdem steht er auf einer Terrorliste der Vereinten Nationen. Mullah Abdul Ghani Baradar, der als Chef des Politischen Büros der Taliban in Doha den Friedensvertrag mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet hatte, soll Akhunds Stellvertreter werden.

Wichtige Funktionen übernehmen auch zwei weitere Männer, die wie Baradar in der bisherigen Organisation der Taliban als Stellvertreter des Emirs fungierten: Mullah Yaqoob, der Sohn des ersten Taliban-Emirs Mullah Omar, soll Verteidigungsminister werden, Sirajuddin Haqqani Innenminister. Haqqani führt das von seinem Vater gegründete Haqqani-Netzwerk, eine mächtige Gruppierung innerhalb der Taliban, die für zahlreiche Selbstmordanschläge verantwortlich gemacht wird und die enge Beziehungen zu Al-Qaida unterhalten soll. Die Vereinigten Staaten haben das Netzwerk als Terrororganisation eingestuft und ein Kopfgeld von mehreren Millionen Dollar auf Haqqani ausgesetzt.

Das Außenministerium soll Amir Khan Muttaqi führen, der dem Verhandlungsteam der Taliban in Doha angehörte. Auch Sher Mohammad Abbas Stanikzai, der ebenfalls viele Gespräche in Doha führte, soll Teil der Regierung werden, als stellvertretender Außenminister. Trotz der von vielen Seiten an die Islamisten herangetragenen Forderungen wurden Frauen bislang nicht für das Kabinett benannt.