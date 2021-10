Talibankämpfer in Musa Qala : „Im Krieg hatte ich eine Aufgabe, jetzt ist mir langweilig“

Es gibt keine Straße, die direkt nach Musa Qala führt. Wer den Ort in den Weiten der afghanischen Provinz Helmand erreichen will, muss ein steiniges und staubtrockenes Flussbett durchqueren. Darin kann man sich leicht verirren. Für die Taliban war das gut. Gerade weil der Ort so abgelegen liegt, fanden sie hier über Jahre Zuflucht.

Musa Qala heißt übersetzt „Festung Moses“. Spätestens seit 2015 galt die Stadt als südliche Hauptstadt der Islamisten. Zugleich war sie ein wichtiger Stützpunkt für den Opiumschmuggel. Immer wieder ist es hier in den vergangenen Jahren immer wieder zu tödlichen Gefechten und Luftangriffen gekommen. Tausende Menschen starben, unter ihnen Zivilisten, Taliban, afghanische Soldaten sowie NATO-Streitkräfte. Über den Häusern kreisten Tag und Nacht Drohnen, die durch ein unangenehmes Surren auf sich aufmerksam machten. 2019 wurden bei einem Angriff auf ein Versteck der Terrororganisation Al Qaida mindestens 40 Zivilisten umgebracht, die gerade eine Hochzeit feierten.

Keine Stadt für Frauen

Jetzt aber sind die Taliban in Kabul. Sie haben wieder die Macht in Afghanistan übernommen – und in Musa Qala ist es still geworden. Doch man kann in ihr ein Gespür dafür bekommen, wie die Islamisten in den vergangenen Jahren gelebt, wie sie teilweise schon regiert haben. Kann man hier vielleicht sogar einen Blick in die Zukunft des Landes werfen?

Während die Sonne hinter den Hügeln der Stadt langsam untergeht und die Umgebung in ein sanftes Rosa färbt, versammeln sich die Taliban zum Abendgebet. War kann, geht zur Mosche. Viele Kämpfer beten aber unter freiem Himmel, das Gesicht in Richtung Mekka gewandt, die Waffen und Maschinengewehre zu ihren Füßen. Nebenbei spielen ein paar Jungs Fußball oder balancieren auf ihren Fahrrädern die unebenen Trampelpfade entlang. Nur Frauen sind nicht zu sehen, nicht eine einzige. Musa Qala ist keine Stadt für Frauen, am öffentlichen Leben dürfen sie nicht teilnehmen. Sie sitzen eingesperrt in ihren Häusern, hinter hohen Lehmmauern, ohne ein Recht auf Bildung oder auf Freiheit. Während sie zu Hause für Ordnung sorgen, ist es draußen umso dreckiger: Flöhe nisten in den Sitzkissen der wenigen Restaurants, am Rand der ungeteerten Straßen sammelt sich der Müll. Toiletten sind nur schwer zu finden. Davon zeugt der Geruch in vielen Ecken und Hinterhöfen.

Wie viele Menschen in Musa Qala leben, ist unklar. Schätzungen zufolge sollen es um die 20000 sein. Einige von ihnen sind Handelsleute oder Drogenschmuggler, die aufgrund des guten Kriegsgeschäftes herzogen. Andere leben hier seit Generationen, kamen lang bevor es die Taliban und den Opiumhandel gab. Für viele Kämpfer war die Stadt in den vergangenen Jahren ein Treffpunkt. Hier kamen sie zusammen, um sich auszutauschen und neue Angriffe zu planen. Verstärkung bekamen sie auch aus dem benachbarten Sangin, der Heimatstadt des 28 Jahre alten Musa. Die Stadt, die direkt an der Front lag, ist heute komplett zerstört. Kein Haus steht mehr, nicht einmal die Moschee oder die kleine Klinik, die den Bewohnern zumindest eine minimale Gesundheitsversorgung bot.

Kaum Straßen und für viele keinen Strom

Musa hört gerne traditionelle afghanische Musik, guckt ab und zu Bollywood-Filme und folgt den regionalen Cricket-Meisterschaften. Zur Schule ging er nie, auch zur Koranschule nicht; das heilige Buch habe er noch nie gelesen, sagt er. Trotzdem glaubt und betet er – auch ohne den Islam genau zu verstehen. Von den Taliban rekrutiert wurde Musa im Jahr 2001, kurz nachdem die Amerikaner Al Qaida den Krieg erklärt hatten. Etwa acht Jahre alt muss er damals gewesen sein, schätzt der junge Mann. Sein genaues Alter kennt er selbst nicht.