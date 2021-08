Afghanistan : Die Flucht des Westens aus der Verantwortung

Jahrelang hatten die Amerikaner in Doha mit Taliban über eine demokratische Machtteilung verhandelt. Am Wochenende schrumpfte ihr Forderungskatalog auf eine Bitte zusammen: Lasst uns unsere Botschaft evakuieren, bevor ihr Afghanistan endgültig übernehmt.

Hierzulande wollten die Behörden noch prüfen, welche der Afghanen, die deutschen Soldaten, Diplomaten oder Hilfsorganisationen seit 2002 zur Seite standen, Aufnahme in Deutschland verdient haben könnten. Doch ordentliche Verfahren wird es so bald nicht mehr geben.

Schon der Plan, die eigenen Leute mit der Luftwaffe aus Kabul zu retten, hat nur dank Amerikas robuster Evakuierungsmission Aussicht auf Erfolg. Das Afghanistan, für das sich auch die Bundeswehr fast zwei Jahrzehnte lang einsetzte, hat kapituliert. Gehetzt muss die Bundesregierung nun Tickets für die womöglich letzten Flüge aus dem Herrschaftsbereich der militanten Islamisten vergeben. Tausende Partner werden wohl ihrem Schicksal überlassen: den Taliban.

Tragen die Deutschen nur für ihre Dolmetscher Verantwortung?

Aus der moralischen Zwickmühle hätten sich die Interventionsmächte allerdings auch dann nicht befreien können, wenn ihnen die Regierungstruppen durch beherzteren Kampf jene Monate bis zum Fall Kabuls erkauft hätten, mit denen im Westen noch in der vergangenen Woche kalkuliert wurde. Es geht um viel mehr als nur darum, von welchem Stichtag an auch „Ortskräfte“ früherer Jahre auf Übersiedlung hoffen dürfen. Die Frage lautet: Für wen tragen Amerika, Deutschland und Verbündete nach zwei Jahrzehnten in Afghanistan Verantwortung? Nur für die Dolmetscher ihrer Soldaten? Oder auch für die Lehrerinnen an international geförderten Mädchenschulen?

Natürlich konnte die Antwort nie lauten, alle Afghanen nach Europa und Amerika zu holen, die sich für ein modernes Land eingesetzt haben. Ein solcher Exodus wäre ein weiterer Tiefschlag für die Gesellschaft. Es oblag den Afghanen, Afghanistan zu einem Land zu machen, das auf eigenen Füßen stehen kann. Doch das ist ein Generationenprojekt, das auch im zwanzigsten Jahr nach der Invasion am Hindukusch am Anfang stand.

Europäer hinter Amerikas breitem Rücken

Noch in der Stunde des Scheiterns können sich europäische Politiker hinter Amerikas Rücken verstecken und mit dem Finger auf Joe Biden zeigen. Dabei sprach der amerikanische Präsident vorige Woche den Verbündeten aus dem Herzen, als er die Afghanen aufrief, endlich für sich selbst zu kämpfen. Alle wussten aber, dass das Wunschdenken war.

Sie hatten der afghanischen Armee unzählige Ausbildungsstunden und reichlich Gerät geschenkt, aber sie hatten nie die entscheidende Leerstelle füllen können: Den Soldaten fehlte die Kampfmoral, der Glaube an das Projekt eines freien Afghanistans. Im Zweifel zogen sie sich auf das in ihren Familien schmerzlich erworbene Erfahrungswissen zurück, wie man sich mit neuen Machthabern arrangiert.

Der Westen steckte in einem fatalen Dilemma: Je länger seine Truppen blieben, desto länger ruhte sich die afghanische Regierung darauf aus. Als sie abzogen, kollabierte das Aufbauwerk. Das war vorherzusehen. Der Westen hat sich in Afghanistan hoffnungslos überhoben. Dieses Eingeständnis ist überfällig, aber kein Freibrief zur Flucht aus der Verantwortung. Amerika und Europa müssen zur Kenntnis nehmen, dass schon die zuletzt überschaubare Truppenpräsenz genügte, um das Patt mit den Taliban zu perpetuieren. Eine Strategie war das nicht. Aber alles andere ist Scheitern.