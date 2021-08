Früherer Bundeswehrstützpunkt : Taliban erobern Masar-i-Scharif

Aktualisiert am

Die Stadt im Norden Afghanistans sei kampflos in die Hände der Islamisten gefallen, berichtet der Vorsitzende des örtlichen Provinzrates. Bis zum Juni war die Bundeswehr noch dort stationiert.

Menschenleere Straßen: Masar-i-Scharif am Samstag Bild: EPA

Die Taliban haben nach Angaben eines Vertreters der Provinz die Stadt Masar-i-Scharif eingenommen. Anscheinend sei die Stadt kampflos gefallen, sagte der Vorsitzende des örtlichen Provinzrats, Afsal Hadid. Soldaten der Regierung seien in Richtung der Grenze zu Usbekistan geflohen. In einem Feldlager am Rande der Stadt hatte die deutsche Bundeswehr bis zu ihrem Abzug im Juni ihr Hauptquartier für den Afghanistan-Einsatz.

Ende Juni waren die letzten Bundeswehr-Soldaten aus Afghanistan ausgeflogen worden. Angesichts der Lage in dem Land – die islamistischen Taliban stehen kurz vor der Hauptstadt Kabul – hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) jedoch am Samstag erklärt, den Großen Zapfenstreich, der für Ende des Monats geplant war, verschieben zu wollen.

Die Bundeswehr soll vielmehr in Kürze nach Afghanistan zurückkehren, um die Ausreise von verbliebenen Deutschen – besonders des Botschaftspersonals – und afghanischen Ortskräften zu sichern. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das mit Teilen der Regierung am Samstag in einer Dringlichkeitssitzung besprochen. Der Bundestag soll demnach um ein Mandat für den Einsatz gebeten werden.