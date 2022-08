Mit scharfer Munition : Taiwan vertreibt chinesische Drohne

Taiwan hat erstmals mit scharfer Munition Warnschüsse auf eine zivile chinesische Drohne abgegeben, die über den taiwanischen Kinmen-Inseln flog. Insgesamt seien zehn zivile Drohnen über den Inseln gesichtet worden, teilte das taiwanische Militär am Dienstagabend mit. Neun davon seien mit Signalraketen vertrieben worden. Auf eine zehnte seien Warnschüsse abgegeben worden, nachdem das Flugobjekt trotz anderer Warnsignale weiter die zur Kinmen-Gruppe gehörende Insel Erdan umkreist habe. Die Drohne sei daraufhin in Richtung der nahe gelegenen chinesischen Küstenstadt Xiamen geflogen, hieß es in der Mitteilung.

Am Sonntag hatte das Lokalkommando Kinmen erstmals angekündigt, chinesische Drohnen notfalls abzuschießen, falls diese nicht auf mehrstufige Warnungen reagierten. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Taipeh sagte am Mittwoch, Taiwan werde auch bei zivilen Drohnen „im Einklang mit Operationsbefehlen von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen“. Über das jeweilige Vorgehen werde auf Basis der Bedrohungslage entschieden.

Wenige Stunden vor den Warnschüssen hatte Präsidentin Tsai Ing-wen China mit Blick auf die Drohnenaktivitäten „Grauzonenkriegführung“ vorgeworfen. Das bezieht sich auf den Einsatz nichtmilitärischer Mittel für militärische Zwecke. China setzt solche Mittel auch auf See ein, etwa durch den Einsatz von Baggerschiffen, die in von Taiwan beanspruchten Gewässern nach Sand graben und dabei regelmäßig Unterseekabel durchtrennen. Der Einsatz der zivilen, vermutlich handelsüblichen Drohnen dient mutmaßlich dem Zweck, die Moral der taiwanischen Streitkräfte und der Bevölkerung zu untergraben. Im Internet zirkulierten in den vergangenen Tagen etliche Videos und Luftbilder von Kinmen und anderen taiwanischen Inseln nahe der chinesischen Küste, die mithilfe solcher Drohnen aufgenommen wurden. Auf mehreren Aufnahmen sind taiwanische Soldaten zu sehen, teilweise aus nächster Nähe. Für Aufsehen sorgte ein Video, das Soldaten zeigt, die das Flugobjekt mit Steinen bewerfen. Das erweckte in der Öffentlichkeit den Eindruck von Wehrlosigkeit und wurde bei den Streitkräften als demütigend empfunden.

Verteidigungsministerium will Entschlossenheit zeigen

Die Aufnahmen erhöhen den Druck auf die taiwanische Regierung, mehr Entschlossenheit zu demonstrieren, stellen sie aber vor ein Dilemma: Ein Abschuss einer zivilen Drohne könnte China einen Vorwand liefern, um die militärischen Aktivitäten rund um Taiwan zu erhöhen. Präsidentin Tsai sagte während eines Truppenbesuchs am Dienstag auf der Inselgruppe Penghu: „Je mehr der Feind provoziert, umso besonnener müssen wir sein.“ Taiwan werde sich „in Selbstbeherrschung üben, aber das heißt nicht, dass wir nichts entgegensetzen“. Sie habe „notwendige und starke Gegenmaßnahmen“ angeordnet, sagte sie. Das taiwanische Verteidigungsministerium hat für nächstes Jahr die Stationierung eines neu entwickelten Drohnenabwehrsystems auf Kinmen angekündigt. Kritiker äußerten Unverständnis, warum das Militär die zivilen Drohnen nicht mit Störsendern zur Landung zwinge, wie die taiwanische Polizei sie einsetzt. Das könnte komplizierte Verhandlungen über eine Rückgabe der Drohne nach sich ziehen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte am Montag verächtlich auf die taiwanischen Beschwerden über die Drohnenflüge reagiert. „Chinesische Drohnen, die über chinesischem Territorium fliegen, was soll daran überraschend sein?“, sagte Zhao Lijian. Das taiwanische Verteidigungsministerium bemühte sich derweil, Entschlossenheit zu demonstrieren. Auf jedes Eindringen eines Militärflugzeugs oder Kriegsschiffs in die Zwölf-Meilen-Zone Taiwans werde das Land „ohne Ausnahme“ mit „Gegenwehr“ reagieren und sein „Recht auf Selbstverteidigung“ wahrnehmen, sagte ein Sprecher. Bislang hat China es vermieden, in den von Taiwan beanspruchten Luftraum und die Territorialgewässer einzudringen.

Am Mittwoch gab das taiwanische Verteidigungsministerium vor ausländischen Journalisten eine ausführliche Lageanalyse ab. Unter anderem äußerte ein Sprecher die Erwartung, dass China die Taiwanstraße künftig zu einem inländischen Gewässer deklarieren und ausländischen Militärschiffen die Durchfahrt untersagen werde. Dies werde zu einer „Hauptquelle von Instabilität“ werden. Erst am Sonntag waren zwei amerikanische Kriegsschiffe durch die Taiwanstraße gefahren. China hatte darauf, für seine Verhältnisse, verhalten reagiert.