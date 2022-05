Zur Abschreckung Chinas : Taiwan und Amerika verstärken Zusammenarbeit

Seit Längerem gibt es Gespräche zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten über eine mögliche Beteiligung der amerikanischen Nationalgarde an der Fortbildung taiwanischer Reservisten. Diese Überlegungen nehmen nun offenbar Gestalt an. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Dienstag während eines Treffens mit der amerikanischen Senatorin Tammy Duckworth, es gebe Pläne für eine „Kooperation zwischen der Nationalgarde der USA und den taiwanischen Streitkräften“. Ihr Land freue sich „auf eine engere Zusammenarbeit in Fragen der regionalen Sicherheit“. Details nannte sie nicht.

Taiwan ist dabei, sein Reservistensystem zu reformieren. Im Januar wurde dafür ein neues Gremium geschaffen. Ein Teil der Reservisten soll künftig häufiger und länger zu Trainings einberufen werden. Die Notwendigkeit dafür ist entstanden, weil der Wehrdienst in Taiwan in den vergangenen Jahren zunächst von zwei Jahren auf ein Jahr und mittlerweile auf vier Monate verkürzt wurde. Taiwanische Verteidigungspläne sehen vor, dass im Kriegsfall 260.000 Reservisten mobilisiert werden sollen. 110.000 von ihnen sollen in diesem Jahr per Lotterie verlängerte Trainingseinheiten erhalten.