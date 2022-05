Taiwans Außenminister : „Es gibt immer mehr Gespräche zwischen Taiwan und der NATO“

Die Nationale Geheimdienstdirektorin der USA, Avril Haines, hat die Gefahr einer chinesischen Invasion in Taiwan in den nächsten acht Jahren gerade als „akut“ bezeichnet. Hat sich Taiwans Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verändert?

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



In Taiwan fürchten viele Menschen, dass China das Gleiche tun könnte wie Russland. Es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. In geopolitischer Hinsicht ist Taiwan wahrscheinlich wichtiger (als die Ukraine, Anm. d. Red.) wegen seiner Lage in Chinas erster Inselkette. Wichtige Schifffahrtsrouten verlaufen östlich, westlich und südlich von Taiwan. Außerdem werden mehr als 90 Prozent der hochwertigen Halbleiter in Taiwan produziert. Die internationale Gemeinschaft beginnt zu verstehen, dass es für die ganze Welt ernste Auswirkungen hätte, wenn Taiwan angegriffen würde. Die militärische Bedrohung gibt es schon lange, aber in jüngerer Zeit sehen wir eine Zunahme an Kriegsvorbereitungen, und das ist sehr beunruhigend.