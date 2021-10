Taiwan warnt Peking : „Ein Krieg hätte katastrophale Folgen“

In den vergangenen Tagen sind wiederholt Dutzende chinesische Bomber, Kampf-, Transport- und Frühwarnflugzeuge in den Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen. Man kann nur spekulieren, welchen politischen Zweck diese militärischen Droh- und Machtgebärden jetzt haben – jenseits der Bekräftigung des Pekinger Herrschaftsanspruchs über Taiwan. Dessen Präsidentin hat jetzt reagiert, Verteidigungsbereitschaft beteuert und vor den „katastrophalen Folgen“ eines chinesischen Angriffs gewarnt, also vor den Konsequenzen eines Krieges.

Dass es mittlerweile nicht mehr für ausgeschlossen gehalten wird, dass China die „Wiedervereinigung“ mit Taiwan militärisch erzwingen will, ungeachtet der Folgen, die das hätte, auch für die Weltwirtschaft, stimmt bedenklich.

Peking, das der Demokratie in Hongkong den Garaus gemacht hat, tritt gegenüber Taiwan, einer funktionierenden, prosperierenden Demokratie, immer provozierender auf. Es muss sich daher nicht wundern, dass diese Aggressivität zu Gegenreaktionen führt.Die Vereinigten Staaten haben wiederholt Taiwan ihrer „felsenfesten“ Unterstützung versichert und das politische Niveau der Beziehungen angehoben. Militärisch sind auch sie in der Region präsent.

An Taiwan könnte sich die chinesisch-amerikanische Auseinandersetzung militärisch entzünden. Das wäre eine Katastrophe. Noch ist der „Wettbewerb“ der beiden Mächte nicht zum offenen, heißen Konflikt geworden.