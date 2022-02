Nutzt China Putins Krieg? : Wie Taiwan auf Russlands Angriff reagiert

Mitgefühl: Demonstranten protestierten am Freitag in Taipeh gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Bild: AFP

Nachdem sich am Mittwoch die Anzeichen des heraufziehenden Krieges in der Ukraine bedrohlich verdichtet hatten, trat in weiter Ferne, in der beschaulichen taiwanischen Hauptstadt Taipeh, der Na­tionale Sicherheitsrat zusammen. Präsidentin Tsai Ing-wen gab die Anweisung, die Kapazitäten zur Reaktion auf mi­litärische Bewegungen in der Taiwan-Straße und auf psychologische Kriegs­führung umfassend zu verstärken. Es sei zu erwarten, dass „externe Kräfte“, also China, „und ihre lokalen Kollaborateure“ die Ent­wicklungen in der Ukraine nutzen könnten, um die taiwanische Bevölkerung mit Desinformationen zu verun­sichern, sagte Tsai.

Anders als von manchen Beobachtern gemutmaßt, äußerte die Präsidentin nicht die Befürchtung, ihr Land könne von China im Windschatten der russischen Invasion in der Ukraine angegriffen werden. Taipeh fürchtet vielmehr, China könnte ein solches Angstszenario verbreiten, um die taiwanische Gesellschaft zu destabilisieren. Seit Langem zielt Pekings Strategie darauf ab, in Taiwan Fatalismus zu säen. Das Gefühl also, dass man der militärischen Übermacht Chinas ohnehin schutzlos ausgesetzt wäre. Die dramatischen Bilder aus der Ukraine könnten dazu beitragen.