Nach Pelosi-Besuch : USA verschieben wegen Taiwan-Konflikts Test von Interkontinentalrakete

Nach Pelosi-Besuch : China schießt ballistische Raketen in Richtung Taiwan

Kurz nach Pelosis Besuch in Taiwan hat China in sechs Gebieten rund um die Inselrepublik Manöver begonnen. Die Rede ist von „weit reichenden Geschossen“ und „Präzisionsschlägen“. Auch in japanischen Gewässern gingen offenbar Raketen nieder.