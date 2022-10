Pläne für „Wiedervereinigung“ : Xi Jinpings entschlossener Blick nach Taiwan

Hat China einen Zeitplan und eine Strategie für eine „Wiedervereinigung“ mit Taiwan? Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat diese Frage in den Raum gestellt, als er diese Woche sagte, die chinesische Führung sei „entschlossen, eine Wiedervereinigung in einem viel schnelleren Zeitplan zu verfolgen“. Peking habe „in den vergangenen Jahren“ die „grundsätzliche Entscheidung getroffen, dass der Status quo nicht länger akzeptabel ist“. Blinken sagte allerdings nicht, welchen Zeitrahmen er vor Augen hat und ob sich seine Aussagen auf neue Informationen stützen.

In der Debatte um einen möglichen militärischen Konflikt um Taiwan spielen verschiedene zeitliche Überlegungen eine Rolle. Zum einen gibt es strategische Analysen über das Zeitfenster, in dem China militärisch am ehesten in der Lage wäre, die Insel gewaltsam einzunehmen. Das hängt von eigenen Rüstungsvorhaben sowie von den taiwanischen und amerikanischen Kapazitäten ab. Zum anderen gibt es Einschätzungen zu den politischen Absichten des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping.

Das Ziel einer „Wiedervereinigung“ mit Taiwan verfolgt die Volksrepublik seit ihrer Gründung 1949. Seit 2005 gibt es ein Gesetz, das „nichtfriedliche Mittel“ vorschreibt, wenn sich Taiwan für unabhängig erklärt oder „alle Möglichkeiten einer friedlichen Vereinigung erschöpft sind“. Xis Vorgänger haben das Thema ohne zeitliche Vorgaben vor sich hergeschoben. Nach Ansicht vieler Beobachter hat sich Xi als Erster auf einen Zeitrahmen bis 2049 festgelegt, indem er eine „Wiedervereinigung“ als unbedingten Bestandteil des sogenannten Wiederaufstiegs der chinesischen Nation bezeichnet hat. Dieser „Wiederaufstieg“ soll nach dem Verständnis der Kommunistischen Partei bis zum hundertsten Gründungsjubiläum der Volksrepublik, also 2049, vollendet sein.

Aus Xis Worten spricht Entschlossenheit

Da Xi dieses Ziel so eng mit seinem Namen verknüpft hat, drängt sich die Vermutung auf, dass er es unter seiner Führung erreichen will. „Xi Jinping sieht sich auf einer historischen Mission, als Geschichte machender Führer“, sagt der Rüstungsfachmann Zhao Tong von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace. Mit Blick auf Xis fortgeschrittenes Alter von 69 Jahren bedeute das eher ein Zeitfenster von zehn bis fünfzehn Jahren. Die taiwanische Regierung geht davon aus, dass die Spannungen zunehmen werden, nachdem Xi an diesem Sonntag mit einer dritten Amtszeit bis 2027 ausgestattet wird.

In seiner Rede vom vergangenen Sonntag sagte er, „wir werden uns weiterhin mit größter Ernsthaftigkeit für eine friedliche Wiedervereinigung einsetzen. Aber wir werden niemals versprechen, auf Waffengewalt zu verzichten.“ Diese Formulierung ist nicht neu. Im Kontext der beispiellosen Militärmanöver im August und der Veröffentlichung eines neuen Weißbuchs zu Taiwan, erstmals seit 22 Jahren, unterstreichen Xis Worte aber seine Entschlossenheit. Im Gegensatz zu früher erscheint es zudem kaum vorstellbar, dass eine friedliche „Wiedervereinigung“ möglich ist.