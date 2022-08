Spannungen mit China : Taiwan erhöht Militäretat deutlich

Taiwan reagiert auf die chinesischen Militärmanöver in der Taiwanstraße. Aber was ist die beste Strategie? Darüber gibt es einen Dissens mit Amerika.

Taiwan will im nächsten Jahr 13,9 Prozent mehr für Verteidigung ausgeben als in diesem Jahr. Das teilte die Regierung in Taipeh am Donnerstag mit. Der Wehretat würde damit, wenn das Parlament zustimmt, auf 586 Milliarden Taiwan-Dollar (etwa 19,5 Milliarden Euro) ansteigen. Es wäre der höchste Zuwachs seit Jahren und entspräche 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Enthalten darin sind geplante Sonderausgaben in Höhe von 108 Milliarden Taiwan-Dollar für den Erwerb neuer Kampfflugzeuge und für die Modernisierung von Flugzeugen und Schiffen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Der für Haushaltsangelegenheiten zuständige Minister Chu Tzer-ming verwies zudem auf erhöhte Wartungs- und Treibstoffkosten für Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe, die eingesetzt werden, um der erhöhten Zahl chinesischer Militäraktivitäten rund um Taiwan entgegenzutreten. Taipeh reagiert mit der Steigerung zudem auf Druck aus Amerika, wo man seit langem darauf drängt.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, Taiwan habe ein eigenes Drohnenabwehrsystem entwickelt, das 2023 zunächst auf den kleinen taiwanischen Inseln nahe der chinesischen Küste eingesetzt werde. Kurz zuvor hatte China Bilder einer Drohne über der Insel Kinmen veröffentlicht. Darauf sind Soldaten zu sehen, die mit Steinen auf das Flugobjekt werfen. Mit dieser Form der psychologischen Kriegsführung soll das Vertrauen der taiwanischen Bevölkerung in die eigenen Streitkräfte untergraben werden. 35 Prozent gaben in einer Umfrage an, angesichts der taiwanischen Reaktion auf die jüngsten chinesischen Großmanöver weniger Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit ihres Landes zu haben. Taiwan bestätigte die Echtheit der Bilder.

Seit dem Taiwanbesuch der „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Anfang des Monats sind chinesische Militärflugzeuge 357 Mal in die taiwanische Luftverteidigungszone hineingeflogen. Das ist eine beispiellos hohe Zahl. Zudem überquerten Militärflugzeuge und -schiffe vom Tag der Abreise Pelosis an täglich die sogenannte Mittellinie in der Taiwanstraße. Damit signalisiert Peking, dass es die sogenannte Mittellinie als inoffizieller Puffer künftig nicht mehr respektieren wird. Jahrzehnte lang half die Linie dabei, ungewollte Zusammenstöße zu vermeiden. Es zeichnet sich ab, dass China den militärischen Druck auf Taiwan dauerhaft auf ein neues Niveau heben will.

Es geht um das Vertrauen in der Bevölkerung

Die Regierung in Taipeh steht vor einem schwierigen Balanceakt. Auf die Manöver hat das Land mit demonstrativer Zurückhaltung reagiert, um die Lage zu deeskalieren und China als Aggressor sichtbar zu machen. Das dient auch dazu, internationale Unterstützung für Taiwan zu gewinnen. Die Vereinigten Staaten haben bisher ebenfalls auf eine militärische Antwort verzichtet und sich darauf konzentriert, international die Botschaft zu senden, dass China den Pelosi-Besuch als Vorwand missbraucht habe. Eine dauerhafte Zurückhaltung birgt aber die Gefahr, dass China Taiwans militärischen Bewegungsspielraum immer weiter einschränkt.

Mehr zum Thema 1/

In Taipeh fühlen sich durch die Großmanöver jene Stimmen bestärkt, die der Meinung sind, dass Taiwan seine Strategie und Kapazitäten nicht allein auf die Abschreckung einer chinesischen Invasion beschränken dürfe. Sie verweisen darauf, dass China bei den Großmanövern Vorbereitungen für eine Seeblockade simuliert habe. Zudem müsse Taiwan in der Lage sein, der verstärkten Präsenz chinesischer Kriegsflugzeuge in seiner Luftverteidigungszone entgegenzutreten. „Dafür brauchen wir Kampfflugzeuge vom Typ F-35, auch wenn sie extrem teuer sind“, sagt Shih Chien-yu vom Institute for National Defense and Security Research, das dem Vereinigungsministerium in Taipeh untersteht.

Amerikanische Strategen drängen Taiwan hingegen, mobilere, weniger kostspielige Waffen zu kaufen, weil sie davon ausgehen, dass Taiwans Kampfflugzeuge und Fregatten im Falle einer chinesischen Invasion leicht auszuschalten wären. Mobile Raketensysteme, Minenboote und Drohnen seien resilienter. Um diese Botschaft zu unterstreichen, hat Washington den Verkauf einiger von Taiwan gewünschter Waffensysteme untersagt. „Sie sprechen von asymmetrischer Kriegsführung, aber keiner weiß genau, was damit gemeint ist“, meint Shih. Es sei für Taiwan schon deshalb notwendig, modernste Waffensysteme zu kaufen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Wehrfähigkeit des Landes zu stärken.

Viele Taiwaner glauben, dass die chinesische Strategie darauf abziele, dieses Vertrauen zu untergraben, um Taiwan möglichst kampflos zur Kapitulation zu zwingen. Shih unterstellt Amerika, dass es vor dem Verkauf modernster Rüstungstechnik an Taiwan zurückschrecke, weil es fürchte, dass diese in chinesische Hände geraten oder dass solche Waffenverkäufe die Spannungen mit China anheizen könnten. In der amerikanischen Regierung gibt es laut amerikanischen Medien hingegen die Sorge, dass Teile des taiwanischen Militärs den Ernst der Lage verkennen würden.