Konflikt mit USA um Taiwan : China will nicht zögern, einen Krieg zu beginnen

Unter dem Eindruck des Ukrainekriegs wachsen in Asien Sorgen über einen militärischen Konflikt im Fall einer chinesischen Invasion Taiwans. China werde nicht zögern, einen Krieg zu beginnen, sofern „irgendjemand versuchen sollte, Taiwan von China abzuspalten“, zitierte ein Ministeriumssprecher laut Agenturberichten den chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe.

Der Minister soll diese Aussage am Freitagabend während eines Treffens mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin gemacht haben. Die beiden Verteidigungsminister waren zum ersten Mal am Rand des Shangri-La-Sicherheitsdialogs im südostasiatischen Stadtstaat Singapur zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen. Ein Treffen war zuvor unter anderem an Protokollfragen gescheitert, weil der chinesische Verteidigungsminister in der politischen Hierarchie seines Landes niedriger rangiert als der amerikanische.

Zuletzt hatte sich bei den Amerikanern Presseberichten zufolge die Ansicht durchgesetzt, dass Gespräche wichtiger sind als diplomatische Feinheiten. Das Treffen wurde als „professionell und fokussiert“ beschrieben. Es war auf 30 Minuten angesetzt, hatte aber mehr als eine Stunde gedauert. Der Großteil des Treffens war dem Thema Taiwan gewidmet. Die wichtigste Sicherheitskonferenz Asiens in Singapur erschien den beiden Seiten offenbar als günstige Gelegenheit für ein Treffen.

Sie gab dem US-Minister außerdem die Möglichkeit, vor internationalem Publikum noch einmal auf die amerikanische Sicht in der Taiwanfrage einzugehen. „Unsere Politik hat sich nicht geändert, aber das scheint leider nicht für die Volksrepublik China zu gelten“, sagte Austin in seiner Rede bei dem Sicherheitsdialog am Samstag. Er warf China vor, seine „provokanten und destabilisierenden“ militärischen Aktivitäten in der Nähe von Taiwan verstärkt zu haben, darunter eine Rekordzahl an Einsätzen chinesischer Kampfflugzeuge, die fast täglich in der Umgebung Taiwans unterwegs seien.

„Ostasien könnte die Ukraine von morgen sein“

Zuvor hatte der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida schon den wachsenden Sorgen in der Region über eine mögliche Eskalation Ausdruck verschafft. „Ostasien könnte die Ukraine von morgen sein“, hatte er am Freitagabend in seiner Rede zur Eröffnung des Forums in Singapur gewarnt. Es wird erwartet, dass der chinesische Verteidigungsminister in seiner für Sonntag geplanten Rede auch auf die Vorwürfe Austins antworten wird.

Seine Drohung, notfalls in den Krieg zu ziehen, dürfte auch eine Reaktion auf die von US-Präsident Joe Biden zuletzt in Tokio vorgebrachte Warnung gewesen sein, wonach Amerika sich verpflichtet habe, Taiwan im Falle einer Invasion militärische Unterstützung zu leisten. Die Aussage hatten Mitarbeiter der US-Regierung danach relativiert. Auch Lloyd Austin bemühte sich darum, den Eindruck einer kontinuierlichen amerikanischen Taiwan-Politik zu vermitteln. Die USA seien entschlossen, den Status quo in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten, sagte Austin.

Der Verteidigungsminister der USA kritisierte aber auch Chinas zunehmend „aggressive“ Vorgehensweise in Bezug auf territoriale Ansprüche in anderen Gebieten, etwa durch den Einsatz von Fischerbooten im Ostchinesischen Meer, den Ausbau aufgeschütteter Inseln zu Militärstützpunkten im Südchinesischen Meer und durch eine verhärtete Positionierung an der Grenze zu Indien. Zudem sprach Austin Vorfälle der jüngeren Zeit auf See und im Luftraum über internationalen Gewässern an, bei denen chinesische Schiffe und Jagdflugzeuge in gefährliche Konfrontationen verwickelt gewesen seien.

„Dies sollte uns alle beunruhigen“

So habe im Februar ein Schiff der chinesischen Marine einen Laser auf ein australisches Patrouillenflugzeug gerichtet. Außerdem hätten chinesische Kampfflugzeuge die Flüge verbündeter Länder über dem Ost- und Südchinesischen Meer gestört. „Dies sollte uns alle beunruhigen“, sagte Austin vor mehreren Hundert Verteidigungspolitikern, Militärangehörigen und Sicherheitsexperten, die vor allem aus Asien nach Singapur gereist waren.

Den Indopazifik bezeichnete Austin als Priorität für Amerika und versprach, dass die USA ihre Präsenz dort weiter verstärken wollten. Er wies darauf hin, dass sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch auf diese Region auswirke, und zog eine Parallele zu anderen möglichen Konfliktherden in diesem Gebiet. „Russlands Invasion in die Ukraine ist das, was passiert, wenn Unterdrücker die Regeln, die uns alle schützen, mit Füßen treten“, sagte Austin.

Es sei ein Vorgeschmack auf eine Welt des Chaos und des Aufruhrs, „in der keiner von uns Leben wollen würde“. Die USA strebten eine Region an, die frei von Aggressivität und Schikane sei. Sie wünschten weder Konfrontation noch Konflikt, keinen Kalten Krieg, keine asiatische NATO und keine Region, die in feindliche Blöcke aufgeteilt werde. Seine Interessen werde Amerika „ohne zu zucken“ verteidigen.