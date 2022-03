Tagebuch aus Mariupol : „Und dann wird es still. Totenstill“

Während in Mariupol die Bomben fallen, schreibt die ukrainische Journalistin Nadezhda Sukhorukova ein Tagebuch auf Facebook über den Alltag im Lärm der Detonationen. Wir veröffentlichen es in Auszügen.

27. Februar

Spät am Abend

Wenn du große Angst hast, musst du etwas tun. Das rät meine Freundin, die Psychotherapeutin. Während des Fliegeralarms schrubbt sie den Boden im Treppenhaus. Sie hat es schon dreimal gemacht. Nun gibt es dort einen blitzsauberen Fußboden, und sie konnte ihre Angst überwinden.

Ich dagegen schreibe während der Bombenangriffe. Es kommt Blödsinn heraus. Der Kopf ist leer, ich produziere Müll. Ich habe Angst, zähle Detonationen, höre die Einschläge und schreibe. In den Pausen starre ich auf meinen Kater und meinen Hund. Das Problem mit der Angst lösen die beiden auf radikale Weise. Angie fällt auf den Boden und schläft ein, der Kater Josik legt sich auf den Rücken und hört einfach zu. Auf seinem Maul steht so etwas wie: „Russische Bomben – f… euch“. Ich glaube, mein Kater ist ein echter Patriot. Er wird jeden Okkupanten zerreißen.

Vielen Dank an alle, die den Fliegeralarm aktivieren. Jetzt wissen wir, wann man ins Treppenhaus soll. Wir tragen ruhig Stühle hinaus, nehmen den Hund mit und versuchen, den Kater zu fangen; er ist wie ein Partisan. Dieser fuchsrote Widerling hat mich heute zweimal von einer Panikattacke abgelenkt. Das erste Mal, als ich Mühe hatte, ihn in den Armen zu halten; er fauchte mich an und wollte mir seine Tatze ins Gesicht schlagen. Das zweite Mal lief er weg, rannte über die Betten, versteckte sich unter dem Tisch und schrie wie verrückt, als ich verzweifelt versuchte, sein Katzenleben zu retten. Ich zog ihn am Schwanz unter dem Sofa hervor, um ihn in den sicheren Flur zu schaffen. Josik hat davon wahrscheinlich einen Koller gekriegt und behandelt mich jetzt wie eine Wahnsinnige. Er bewegt sich seitlich, zuckt mit dem Schwanz und beobachtet mich aus der entferntesten Ecke; wenn ich mich nähere, springt er auf allen vieren hoch und rennt mit Löwengebrüll weg.

Wir haben keinen Schutzkeller in unserem Haus, und die anderen Keller sind weit. Wir schaffen es einfach nicht bis dorthin. Deswegen wird der Korridor zu einer Arche Noah. Zusammen mit den Menschen überstehen dort ein Kater, zwei Hunde, ein Meerschweinchen (der Liebling von allen) und ein frecher Hamster die Angst. Unseren Kater und unseren Hund nervt er schon allein durch sein Aussehen. Im Korridor herrscht absolute Eintracht, sogar unter Nachbarn, die sich früher nicht ausstehen konnten. Hundert Prozent Verständnis auch bei denen, die sich bisher darüber empörten, dass die Tiere auf die Straße kackten. Jetzt ist es allen wurscht. Unsere ukrainischen Katzen und Hunde sind einfach perfekt. Der widerliche Zwerg hat es geschafft, alle zu vereinen. In nur vier Tagen hat er ein erstaunliches Resultat erreicht. Die Menschen fühlen sich jetzt als eine Nation. Dafür muss man ihm danken. Ansonsten heißt es: „Russisches Monster – f… dich.“ Und alles wird Ukraine sein!

*

1. März

Spät am Abend

Unter Beschuss ist es nicht leicht, das Leben zu sortieren. Du horchst dich in alle Geräusche hinein und unterteilst sie in fröhliche und schauerliche.