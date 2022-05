„Tag des Sieges“ in Moskau : Putins Regime missbraucht die Geschichte

Russische Soldaten am „Tag des Sieges“ in Novosibirsk Bild: AFP

Der russische Sonderweg begann schon 1945. Während für den größten Teil der Welt der Krieg in Europa am 8. Mai zu Ende ging, bestand die sowjetische Führung auf einer separaten Kapitulationserklärung von Vertretern des nationalsozialistischen Regimes. Die fand nach Moskauer Zeit nach Mitternacht statt. Deshalb findet in Russland die große Feier zum Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg schon seit Jahren am 9. Mai statt.

Aber so aufmerksam wie in diesem Jahr hat die Welt wohl schon lange nicht mehr auf das geschaut, was sich an diesem Jahrestag in Moskau und anderswo abspielen wird. Und das liegt nicht daran, dass es Spekulationen über spektakuläre Ankündigungen von Präsident Wladimir Putin gab und gibt.

Putin, der Chef-Amateurhistoriker

Da feiert vielmehr ein Regime mit heiligem Ernst den Sieg über den „Faschismus“, dessen Repräsentanten nicht nur deswegen Krieg gegen ein Nachbarland führen, weil es sich der westlichen Demokratie verschrieben hat. Sie begleiten diesen Feldzug überdies mit Äußerungen, die skandalös zu nennen eine schlimme Untertreibung wäre. Außenminister Sergej Lawrow sieht die Regierung der von seinem Land angegriffenen Ukraine unter anderem deshalb von Nazis dominiert, weil Präsident Wolodymyr Selenskyj Jude ist. Schließlich, so Lawrow, habe ja angeblich auch Adolf Hitler „jüdisches Blut“ in sich gehabt. Das ist schlimmster Rasse-Antisemitismus.

Zwar hat sich Präsident Putin offenbar bei Israel, wo Lawrows Äußerungen verständlicherweise besonders breite Empörung hervorriefen, entschuldigt. Ob daraus freilich Einsicht in die Ungeheuerlichkeit des Gesagten spricht oder ob es nur um außenpolitische Schadensbegrenzung ging, ist offen.

Putin betätigt sich schon seit einiger Zeit als Chef-Amateurhistoriker. Seine Thesen über Geschichte und Gegenwart der Ukraine sind wissenschaftlicher Unfug. Der Präsident hat aber zumindest in Russland die Macht, seine Sicht der Dinge zur „Wahrheit“ zu erklären. Es ist zu befürchten, dass sich führende Vertreter Russlands in weitere geschichtsrevisionistische Abgründe begeben werden. Denn je länger der Krieg gegen die Ukraine dauert, desto mehr radikalisiert sich in Moskau die Sprache der Herrschenden.

Weil aber durch die Schuld ebendieser Herrschenden weder Gegenwart noch Zukunft Russlands besonders vielversprechend aussehen, muss die Vergangenheit herhalten, um den Angriffskrieg und die mit ihm einhergehenden Verbrechen irgendwie zu rechtfertigen. Vor allem muss man befürchten, dass Putin und Lawrow den historischen Unsinn, den sie verbreiten, wirklich glauben. Da man über Lügen nicht verhandeln kann, ist es auch nicht möglich, den Weg zu gehen, den manche Friedensbewegte im Westen den überfallenen Ukrainern raten zu müssen glauben.

Wie sollte für Wladimir Putin ein „gesichtswahrender“ Ausweg hin zu einem für beide Seiten akzeptablen Kompromiss aussehen, wenn der sich doch im Kampf gegen den Nazismus – also das Böse schlechthin – sieht? Es muss offenbleiben, ob mit einer anderen russischen Führung eine Regelung möglich wäre. Eine solche ist aber nicht zu sehen. Ein Regimewechsel kann durch das Ausland nicht herbeigeführt werden.

Die Vereinten Nationen werden demontiert

Während also das offizielle Putin-Russland, unter anderem am „Tag des Sieges“, so tut, als habe es Hitler ganz allein besiegt, werden gleichzeitig als Kollateralschäden Institutionen demontiert, die – in bester Absicht – als Reaktion auf ebendiesen Weltkrieg geschaffen wurden, um ähnliches Unheil für alle Zeiten zu verhindern.

Über die Vereinten Nationen ist, gerade in den USA, in der Vergangenheit viel Despektierliches gesagt worden. Manches davon war durchaus zutreffend. Andererseits ist bisher niemandem etwas Besseres als diese Organisation eingefallen, in der immerhin die ganze Welt vertreten ist.

Den Gründern der UN mag man in mancherlei Hinsicht übertriebenen Idealismus bis hin zur Naivität vorhalten. Die Konstruktion des Sicherheitsrates ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber die Staatsmänner des Jahres 1945 konnten schwerlich voraussehen, dass nach den schrecklichen Erfahrungen von Krieg und Völkermord ausgerechnet eine der großen Siegermächte nur wenige Jahrzehnte später eine Politik verfolgen würde, die Menschen wieder nach Kriterien bewertet, die mit ihrem „Blut“ zu tun haben.

Historische Vergleiche, an denen es seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine auch im Westen nicht mangelt, sind oft weit hergeholt und wenig zielführend. Viele sehen in der aktuellen Konstellation Szenarien aus dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben und ergehen sich in militärischen Ratschlägen an die Ukraine. Kein Zweifel kann jedoch daran bestehen, dass das Putin-Regime Geschichte grob missbraucht.