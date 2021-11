Cham Wings : Syrische Airline stellt Flüge nach Minsk ein

Die private syrische Fluggesellschaft Cham Wings stellt ihre Flüge nach Belarus mit Verweis auf die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze ein. Die Verbindung nach Minsk werde ab sofort eingestellt, weil die Airline bei den Passagieren „nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden“ könne, erklärte die Fluggesellschaft am Samstag. Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, als Vergeltung für EU-Sanktionen Menschen aus Ländern wie Syrien und dem Irak gezielt ins Land zu locken und dann an die Grenzen der EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu schleusen.

Am Freitag hatte bereits die türkische Behörde für zivile Luftfahrt bekanntgegeben, dass keine Tickets mehr für Flüge aus der Türkei nach Belarus an irakische, syrische und jemenitische Staatsbürger verkauft werden dürfen. Die Bürger dieser Staaten dürfen auch keine Flugzeuge mehr besteigen, die nach Belarus fliegen. Das gilt nicht nur für Turkish Airlines, sondern auch für die belarussische Fluglinie Belavia. Die Behörde begründete den Schritt ebenfalls mit den illegalen Grenzübertritten von Belarus in die Europäische Union. Zuvor hatte die EU den Druck auf außereuropäische Fluggesellschaften, sich nicht an der Schleusung von Migranten zu beteiligen, erhöht.

Zunächst hatte es nicht so gewirkt, als hätte die EU einen Hebel, um auch auf Damaskus einzuwirken. Von dort operiert Cham Wing Airlines, eine kleine private Gesellschaft, die einem Cousin von Machthaber Baschar al-Assad gehört. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte diese Woche im Europäischen Parlament, dass die Linie, die drei Flugzeuge besitzt, bisher ihr Geld mit dem Transport von Söldnern des russischen Unternehmens Wagner verdient habe „und nun eine offensichtlich lukrativere Tätigkeit gefunden hat, indem sie in einer Woche zwanzig Mal zwischen Damaskus und Weißrussland hin- und hergeflogen ist“. Er fügte hinzu: „Und sie hat alle Tickets für die nächsten Flüge verkauft.“