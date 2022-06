Kriegsgefahr im Norden Syriens : Die Kurden sind der Stachel in Erdogans Fleisch

General Mazloum Abdi hat kaum Platz genommen, da wird er schon wieder aus dem Raum gerufen. Er entschuldigt sich. „Es sind herausfordernde Zeiten. Ich bin in zehn Minuten zurück“, sagt er. Die „Syrian Democratic Forces“ (SDF), die Mazloum kommandiert und die weite Teile Nordostsyriens kontrollieren, bereiten sich auf einen neuen Krieg vor. Bis in die Nacht hat der General mit der SDF-Führung über die Lage beraten. Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte eine neue Offensive angekündigt, um, wie er sagte, eine „Sicherheitszone“ entlang der türkisch-syrischen Grenze einzurichten. Sie soll dreißig Kilometer in syrisches Territorium reichen – Erdogan will dort syrische Flüchtlinge aus seinem Land ansiedeln.

Die Präsenz der SDF ist seit Jahren ein Stachel im Fleisch des türkischen Staatschefs. Die Truppe wird von kurdischen „Volksverteidigungskräften“ (YPG) dominiert, die Abdullah Öcalan treu ergeben sind, dem Anführer der PKK, die seit Jahrzehnten einen Guerillakrieg gegen Ankara führt. Die kurdischen Freischärler waren von den Vereinigten Staaten mit Geld und Waffen versorgt worden, um den „Islamischen Staat“ (IS) am Boden zu bekämpfen. Sie haben sich im Krieg gegen die Dschihadisten unter großen Opfern bewiesen. Die SDF hatten einen maßgeblichen Anteil daran, dass das terroristische Pseudokalifat von der syrischen Landkarte getilgt wurde. Zugleich sicherten sich die syrischen Öcalan-Getreuen ihr eigenes Reich entlang der Grenze.