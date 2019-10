Syrien-Konflikt : Russland besorgt über amerikanische Präsenz an Ölfeldern

Amerika will nun doch mit mehr Soldaten in Nordsyrien präsent sein als bislang bekannt. Moskau beklagt die unterschiedlichen Signale Washingtons – und Erdogan geht wegen Präsidentenbeleidigung gegen eine französische Zeitschrift vor.

Russland hat besorgt auf die geplante amerikanische Truppenpräsenz an den Ölfeldern im Osten Syriens reagiert. „Wir möchten keine neuen Schwierigkeiten“, sagte der Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Es löse eine gewisse Besorgnis aus, dass aus den Vereinigten Staaten mit Blick auf Syrien immer wieder unterschiedliche Signale kämen. Moskau sei alarmiert, dass dahinter der Versuch stehen könne, weiter Druck auf die „rechtmäßige Führung in Damaskus“ auszuüben.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Vereinigten Staaten nun doch mit mehr Soldaten in Nordsyrien präsent sein wollen als bislang bekanntgegeben. Ein Sprecher des Pentagons sagte, es solle verhindert werden, dass Ölfelder in die Hände des „Islamischen Staates“ (IS) oder „anderer destabilisierender Akteure“ fielen. Daher würden die Vereinigten Staaten mit „zusätzlichen militärischen Mitteln“ und „in Koordination“ mit den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ihre Position in der Region stärken. Laut Magazin „Newsweek“ sollen bis zu 30 Abrams-Panzer und zusätzliche Soldaten entsandt werden.

Unterdessen baut Russland seine militärische Präsenz in Nordsyrien aus. So hat das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, 300 zusätzliche russische Militärpolizisten seien nach Syrien verlegt worden. Sie sollen in Nordsyrien patrouillieren und dazu beitragen, dass sich die kurdischen Milizen, wie vereinbart, aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zur Türkei zurückziehen. Auch syrische Sicherheitskräfte kehren in ein Gebiet zurück, das bislang Kurden und amerikanische Soldaten kontrolliert haben.

Wenn die bewaffneten Kurden sich nicht zurückzögen, dann bekämen sie es bald direkt mit dem türkischen Militär zu tun, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Das russische oder das syrische Militär werde bewaffnete Kurden, die ihren Abzug verweigerten, nicht schützen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies zudem die Möglichkeit einer Kontrolle der Region durch Nato-Truppen zurück. Es gebe eine russisch-türkische Vereinbarung für die Region. Von der Nato sei hingegen dort nichts Gutes zu erwarten. Russland steht im Syrien-Konflikt fest an der Seite des umstrittenen Machthabers Baschar al Assad. Die russischen Truppen sind aus Moskauer Sicht die einzigen, die sich in Syrien legal aufhalten.

In Ankara hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unterdessen den Herausgeber und einen Autor der französischen Zeitschrift „Le Point“ wegen Präsidentenbeleidigung angezeigt. Die Ausgabe der Zeitschrift vom 24. Oktober zeigt auf der Titelseite Erdogan und die Schlagzeile „Ethnische Säuberung, die Methode Erdogan: Der Ausrotter“. Das sei nicht mehr durch Meinungsfreiheit oder als Meinung in einer politischen Auseinandersetzung gedeckt, argumentiert Erdogans Anwalt Hüseyin Aydin.

Zudem fordert die Türkei von den Vereinigten Staaten die Auslieferung des kurdischen Kommandeurs der SDF, Maslum Abdi. Der türkische Justizminister Abdullah Gül sagte, sollte Abdi amerikanischen Boden betreten, müsse er der Türkei übergeben werden.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch getwittert, er freue sich, den General „bald zu sehen“. Tags darauf schrieb er, er habe die Unterhaltung mit ihm „wirklich genossen“. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, sagte Reuters, es sehe so aus, als ob die vereinbarte Feuerpause „im Großen und Ganzen“ halte.