Idlib : In der Falle

In Syrien fliehen Hunderttausende aus der letzten Bastion der Rebellen an die Grenze zur Türkei. Aber die will sie nicht aufnehmen.

Das letzte Bild, das Hussein al Abdallah von seiner Heimatstadt ins Internet stellte, ist das einer Geisterstadt. Das war am 31. Januar, die Aufnahme zeigt eine menschenleere Straße in Saraqib, die Häuser sind verrammelt. Die Truppen von Baschar al Assad rückten auf die Kleinstadt in der syrischen Provinz Idlib vor. Wie Tausende andere ergriff Hussein die Flucht nach Norden.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



„Es waren Momente, die sich wie Jahre anfühlten“, schreibt der junge Mann in einer Textnachricht. „Kinder in Panik, Mütter, die vor Angst zitterten, weil sie nicht wussten, ob sie die Kinder beschützen können.“ Nur das Nötigste hätten die Leute mitnehmen können, berichtet Hussein. „Schlimmer als das Leid ist der Schmerz für die Seele“, schreibt er. Man breche „ins Nirgendwo und Ungewisse auf“.

Hunderttausende sind in den vergangenen Wochen und Monaten im Nordwesten Syriens vor den Streitkräften des syrischen Regimes geflohen. Das „International Rescue Committee“ spricht von mehr als 900.000 seit April. Es könnten noch 800.000 hinzukommen, warnt die Hilfsorganisation. Die Provinz Idlib, eine letzte Bastion des Aufstands gegen Assad, gerät zurück unter dessen Kontrolle.

Syrische und russische Bomber werfen ihre tödliche Ladung auf Märkte und Schulen ab. Und auf Kliniken, von denen viele von der Bundesregierung unterstützt werden. Russische Drohnen kreisen am Himmel, wie Rebellenkämpfer und Zivilisten berichten. Am Boden hinterlassen Assads Truppen verwüstete Dörfer und rauchende Ruinen. Iran hat getreue Milizionäre an ihrer Seite in den Kampf geschickt. Die Rebellen können die syrisch-russisch-iranische Streitmacht nicht stoppen.

So erreichen uns Bilder einer neuen Massenflucht: Endlos erscheinende Konvois vollgepackter Pritschenwagen, Kleinlaster oder Traktoren drängen sich in den Straßen. Es ist eine beschwerliche Reise durch gefährliches Terrain. Helfer aus dem Kampfgebiet berichten von überfüllten Häusern und umherirrenden Menschen, die in der Winterkälte im Freien übernachten oder manchmal, kaum angekommen, schon wieder fliehen müssen. Zivilschützer, die schon alle Hände voll damit zu tun haben, nach den Luftangriffen in den Trümmern nach Überlebenden und Toten zu graben, tun, was sie können, um die Fliehenden zu unterstützen. „Wir helfen den Zivilisten, Fahrzeuge zu organisieren“, schreibt einer.

Etwa drei Millionen Zivilisten leben in Idlib. Sie sind Geiseln radikaler islamistischer Milizen. Die Provinz wird beherrscht von der Allianz „Hayat Tahrir al Scham“ (HTS), die einmal Nusra-Front hieß und sich im Dunstkreis von Al Qaida bewegte. Die radikalen Islamisten, die über Jahre mit Entführungen und Morden Angst und Schrecken verbreiteten, hatten vor gut einem Jahr offiziell die Macht ergriffen. Sie stoppten eine Offensive gegen andere Rebellengruppen um den Preis, dass sich Idlib einer „Regierung der Errettung“ von ihren Gnaden unterstellte.

In einigen Städten, die im Zuge von Assads Idlib-Feldzug verwüstet wurden, gingen die Leute bis zuletzt gegen Dschihadisten und den Diktator auf die Straße. Für das Regime und seine Alliierten sind die Leute in Idlib alle „Terroristen“. Die Hälfte von ihnen stammt nicht aus der Provinz, sondern aus Orten wie Aleppo, Homs oder den Vorstädten von Damaskus. Sie wurden nach Idlib verbracht, als Assads Truppen in ihren Heimatorten eine Kapitulation erzwangen und sie vor die Wahl stellten: Deportation nach Idlib oder Tod. Jetzt gibt es keinen Ort mehr, an den man sie noch schaffen kann. Jetzt sitzen sie – wie alle anderen auch – in der Falle. Jetzt droht der Tod in Idlib.