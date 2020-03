Syrer in der Türkei : Folgen sie Erdogans Lockruf zur Grenze?

Die Aufregung in dem Viertel Ankaras, in dem mehr Syrer als in jedem anderen Teil der türkischen Hauptstadt leben, hat sich gelegt. In den ersten beiden Tagen nachdem Präsident Tayyip Erdogan die Grenzen nach Europa für offen erklärt hatte, hatten die Taxifahrer des Önder Mahallesi Dutzende junger Syrer zum zentralen Busbahnhof von Ankara gebracht. Dort nahmen sie einen Fernbus nach Istanbul, wo sie wiederum einen Bus in die Grenzstadt Edirne besteigen wollten.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die Taxifahrer haben einen guten Überblick über das, was in ihrem Viertel geschieht. Denn der Weg vom Önder Mahallesi hinab in das Zentrum Ankaras führt an ihrem Taxistand vorbei. Nicht mehr als 150 Syrer seien dem Lockruf gefolgt, schätzen sie. Andere bestätigen diese Schätzung. Weggezogen sind überwiegend junge Männer, alleinstehend und ohne Familie. Wer Familie hat, scheut das Risiko einer illegalen Migration.