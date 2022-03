Südafrikas Haltung zum Krieg : Sympathie für Moskau

Aktualisiert am

Die Anzeige in den „Pretoria News“ war nicht zu übersehen: Vor 30 Jahren hätten die diplomatischen Beziehungen zwischen Südafrika und Russland begonnen, erinnerte der russische Botschafter in dem dreispaltigen Text. „Wir möchten unseren südafrikanischen Freunden aus diesem Anlass gratulieren.“ Die Wünsche dürften nicht nur dem Jahrestag geschuldet sein, auch wenn der aktuelle Konflikt in der Ukraine nicht erwähnt wird.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Stattdessen weist der Botschafter wortreich auf die „traditionell freundschaftlichen Beziehungen“ hin, die bis zurück in die Zeit des Widerstandskampfs gegen die Apartheid reichten. Damals habe die Sowjetunion den jetzt regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) sowohl finanziell als auch militärisch unterstützt. „Wir können mit Überzeugung sagen, dass dies die Grundlage für unsere Beziehungen gewesen ist – unser Volk ist nie gleichgültig gegenüber dem Schicksal des anderen gewesen.“