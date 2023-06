Donald Trump am Dienstag in New Hampshire Bild: AP

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat eine von Trump-Anhängern unterstützte Wahlrechtstheorie zurückgewiesen, die mutmaßlich weitreichende Folgen für die Präsidentenwahl im nächsten Jahr gehabt hätte. Laut der sogenannten Independent State Legislature Theory dürfen die Parlamente in den Bundesstaaten ohne gerichtliche Kontrolle in Wahlrechtsfragen entscheiden. Eine solche Interpretation der Verfassung lehnte das Oberste Gericht am Dienstag jedoch ab. Mit den Stimmen der drei linksliberalen und drei der sechs konservativen Richter entschied es, dass Landesgerichte das Vorgehen der Gesetzgeber weiterhin überprüfen dürfen.

Der Vorsitzende Richter John Roberts schrieb im Urteil: „Die Wahlklausel schützt die Gesetzgeber der Bundesstaaten nicht vor der üblichen gerichtlichen Kontrolle durch die Bundesstaaten.“ Er hob hervor, dass es diesbezüglich eine lange Tradition in der Geschichte der Vereinigten Staaten gebe. Die Klage ging zurück auf einen Fall aus North Carolina. Dort hatten die Demokraten vor dem Obersten Gerichtshof des Staates gegen eine von den Republikanern angestoßene Neueinteilung der Wahlbezirke geklagt, die den Republikanern in vier Bezirken gewichtige Vorteile verschafft hätte. Im Februar 2022 entschied das Gericht, die Neueinteilung sei „ohne Zweifel verfassungswidrig“. Daraufhin zogen die Republikaner unter Berufung auf die „Independent State Legislature Theory“ vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.

Beim sogenannten Gerrymandering werden die Grenzen der Wahlkreise so verschoben, dass eine Partei einen erheblichen Vorteil erhält. Das geschieht in der Regel entweder, indem möglichst viele gegnerische Stimmen in einen Bezirk verschoben oder in so viele Bezirke aufgeteilt werden, dass sie im Mehrheitswahlrecht wenig ausrichten können. Besonders angesichts der dünnen Mehrheit beider Parteien in einer der beiden Kongresskammern wird es bei den Wahlen im November 2024 um jeden gewonnen Sitz gehen.

Die Entscheidung des Obersten Gerichts lässt einige Fragen unbeantwortet. So heißt es im Urteil des Vorsitzenden Richters Roberts, die Landesgerichte hätten nicht „freie Hand“, Wahlrechtsentscheidungen der Parlamente abzulehnen. Die Bundesgerichte seien dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass die Entscheidungen nicht Bundesgesetze verletzten. Kritiker hatten vor der Entscheidung gewarnt, die von den Republikanern vorgebrachte Wahlrechtstheorie hätte schwere Auswirkungen auf die amerikanische Demokratie und änderte ein jahrhundertealtes Verfassungsverständnis.

Die „Independent State Legislature Theory“ war Teil der Bemühungen von Verbündeten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen. Damals passten Bundesstaaten ihre Wahlregelungen an die Corona-Pandemie an, öffneten etwa provisorische Drive-In-Wahllokale und vereinfachten Briefwahl. Trump und seine Verbündeten beriefen sich später darauf, diese Schritte seien illegal gewesen, weil sie nicht direkt von den Parlamenten kamen, sondern etwa auch von Gouverneuren und Wahlbeauftragten. Sie forderten die Annullierung von Millionen Stimmen und behaupteten, Biden habe die Wahl illegitimerweise gewonnen.

Das Weiße Haus hieß die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs am Dienstag gut. Es hatte zunächst gefordert, den Fall als inzwischen irrelevant abzuweisen. Denn praktische Auswirkungen auf die Lage in North Carolina hat die Entscheidung nicht mehr. Nach den Kongresswahlen im vergangenen November kam es am höchsten Gericht des Bundesstaates zu einer konservativen Mehrheit von fünf zu zwei Richtern. Im April hob es dann das vorangegangene Urteil auf: die Republikaner dürfen die Grenzen der Wahlrechtsbezirke verschieben.