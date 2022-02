Supreme Court : „Eine der klügsten Juristinnen“

Ketanji Brown Jackson mit Präsident Joe Biden am Freitag in Washington Bild: AFP

Als Stephen Breyer Ende Januar ankündigte, er werde zum Ende des laufenden Gerichtsjahres im Juni aus dem Obersten Gerichtshof ausscheiden, wurde schnell ein Name für die Nachfolge genannt: Ketanji Brown Jackson. Die Personalie bot sich an, wenngleich das Weiße Haus in enger Abstimmung mit mehreren Senatoren in den vergangenen Wochen auch eine Reihe anderer Juristinnen unter die Lupe nahm. Präsident Joe Biden hatte die Afroamerikanerin erst ein Jahr zuvor für das Berufungsgericht in Washington vorgeschlagen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Biden hatte schon im Wahlkampf versprochen, im Falle einer Neubesetzung am Supreme Court erstmals eine Afroamerikanerin zu nominieren. Die 51 Jahre alte Juristin ist an einem Gericht tätig, das man als Sprungbrett für das Verfassungsgericht bezeichnen kann. Das Berufungsgericht im Hauptstadtdistrikt behandelt viele staatsrechtliche Fälle. Barack Obama hatte einst Merrick Garland von diesem Gericht an den Supreme Court befördern wollen. Mitch McConnell, der damalige republikanische Mehrheitsführer im Senat, machte dem Präsidenten seinerzeit einen Strich durch die Rechnung. Mit Verweis auf die nahe Wahl 2016 befand er in eigenwilliger Auslegung der Verfassung und der ungeschriebenen Gesetze der zweiten Kongresskammer, die Nachbesetzung sei Sache des künftigen Präsidenten. Garland wurde quasi als Wiedergutmachung nach dem Machtwechsel 2020 von Biden für den Posten des Justizministers nominiert – und Jackson sodann dessen Nachfolgerin am Berufungsgericht.

Für was sie rechtspolitisch steht, verrät ein Blick auf ihre Urteile als Richterin am Bundesgericht in Washington, an dem sie acht Jahre zuvor tätig war. Geboren in der Hauptstadt, wuchs sie in Miami auf, wo ihr Vater als Staatsanwalt arbeitete. Später studierte sie Jura in Harvard, wo sie auch in der Redaktion der renommierten Zeitschrift Harvard Law Review mitarbeitete. Ihre Rechtsprechung zeigt, dass sie ebenso linksliberal ist wie Breyer, den sie ersetzen soll und dessen wissenschaftliche Mitarbeiterin am Supreme Court sie nach ihrem Jura-Abschluss war.

Biden lobte sie als eine der „klügsten Juristinnen unseres Landes“ und zeigte sich zuversichtlich, dass sie eine außergewöhnliche Richterin sein werde. Es handle sich um eine „historische Kandidatin“, sagte er, als er Jackson am Freitag im Weißen Haus der Öffentlichkeit vorstellte. „Zu lange haben unsere Regierung und unsere Gerichte nicht wie Amerika ausgesehen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein Gericht haben, das die vollen Talente und die Größe unserer Nation widerspiegelt.“ Jackson selbst dankte Gott dafür, dass dieser sie an diesen Punkt in ihrer Karriere gebracht habe. Sie hoffe, dass ihr Leben und ihr Werdegang sowie ihre Liebe zu den Vereinigten Staaten und der Verfassung künftige Generationen inspirieren würden.

Jackson wäre im Falle ihrer Bestätigung durch den Senat das dritte afroamerikanische Mitglied in der Geschichte des Richtergremiums – nach dem Bürgerrechtsanwalt Thurgood Marshall und dessen konservativem Nachfolger Clarence Thomas, der inzwischen der dienstälteste Verfassungsrichter ist. Einiges spricht dafür, dass das anstehende Anhörungsverfahren im Senat trotz der politischen Polarisierung in Washington in ziviler Atmosphäre stattfinden wird. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen wird Jacksons Bestellung nichts an der weltanschaulichen Ausrichtung des neunköpfigen Gerichtshofs ändern.

Dort werden die sechs konservativen Richter ihre Mehrheit behalten. Eine linksliberale Richterin ersetzt diesmal einen linksliberalen Richter. Das war bei den beiden letzten von Donald Trump nominierten Kandidaten anders: Brett Kavanaugh ersetzte Anthony Kennedy, der mal mit den konservativen, mal mit den linksliberalen Richtern stimmte. Und Amy Coney Barrett folgte auf die dezidiert linke Ruth Bader Ginsburg.

Zwei Republikanerinnen stimmten schon einmal für Jackson

Zum anderen dürften auch jene republikanischen Senatoren, die fest entschlossen sind, keinen Kandidaten Bidens zu unterstützen, darum bemüht sein, den Eindruck zu vermeiden, grundsätzlich gegen die Bestellung einer schwarzen Frau zu sein. Für Jacksons Beförderung an das Berufungsgericht hatten 2021 auch die beiden Republikanerinnen Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska sowie ihr Kollege Lindsey Graham gestimmt.

Der für seine politischen Pirouetten bekannte Senator aus South Carolina äußerte nun, die Nominierung zeige, dass „die radikale Linke Biden abermals für sich gewonnen hat“. Das bezog sich auf dessen Vorfestlegung auf eine schwarze Frau. Minderheitsführer McConnell teilte mit: „Der Senat muss die Nominierung von Richterin Jackson für den Supreme Court gründlich und erschöpfend prüfen.“

Der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer hat indes deutlich gemacht, dass er eine rasche Bestätigung anstrebt – womöglich schon vor der Sitzungspause im April. Die Erkrankung eines Mitglieds seiner Fraktion könnte dies erschweren, da die Demokraten jede Stimme in der zweiten Kammer benötigen, sollten die Republikaner geschlossen gegen die Kandidatin stimmen. Jedoch haben die Demokraten die Hoffnung, Jackson werde am Ende die eine oder andere Stimme der Konservativen erhalten. Schumer sprach von einem „wichtigen Schritt, um sicherzustellen, dass der Oberste Gerichtshof die Nation als Ganzes widerspiegelt“. Er gehe davon aus, dass Jackson wie schon 2021 fraktionsübergreifende Unterstützung erhalten werde.