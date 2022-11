Herausgabe von Steuerpapieren : Die nächste Niederlage für Trump

Donald Trump bei der Verkündung seiner abermaligen Präsidentschaftskandidatur am 15. November in seinem Klub Mar-a-Lago in Florida Bild: AP

Für Donald Trump dürfte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Unzeit kommen. Vor einer Woche erst kündigte er in einer groß inszenierten Rede seine abermalige Präsidentschaftskandidatur an, nun ist er schon wieder mit einem Rechtsstreit in den Schlagzeilen – und zwar mit einer endgültigen Niederlage. Mehr als drei Jahre lang hatte der frühere Präsident versucht, die Herausgabe seiner Steuerunterlagen an den für Steuerpolitik zuständigen demokratisch geführten Ausschuss im Repräsentantenhaus zu verhindern. Das ist mit dem abgelehnten Eilantrag des Obersten Gerichtshofs nun in höchster Instanz gescheitert. Das Dokument vom Dienstag, mit nur zwei Sätzen und ohne weitere Begründung, macht den Weg für die Steuerbehörde IRS frei, die Dokumente an den Kongressausschuss zu übergeben. Konkret geht es um Steuerunterlagen Trumps und seiner Unternehmen aus den Jahren 2013 bis 2018.

Eigentlich ist es Tradition, dass amerikanische Präsidenten ihre Steuererklärungen öffentlich machen. Noch im Jahr 2014 versicherte Trump, sollte er für das Präsidentenamt kandidieren, werde er sie „auf jeden Fall“ vorlegen. Ins Amt gewählt brach er dieses Versprechen als erster Präsident seit vier Jahrzehnten. Seine Kritiker mutmaßen daher, der frühere Geschäftsmann habe etwas zu verbergen. Die Demokraten im Ausschuss begründen die Herausgabe der Steuerdokumente Trumps jedoch nicht mit einer möglichen strafrechtlichen Relevanz. Mithilfe der Unterlagen solle der Zustand der Rechenschaftspflicht für Präsidenten auf den Prüfstand gestellt werden.

Werden Trumps Steuererklärungen veröffentlicht?

In einer Erklärung des Ausschussvorsitzenden, des demokratischen Abgeordneten Richard Neal aus Massachusetts, hieß es 2019, man wisse wenig über die Wirksamkeit der Überprüfung der Steuerunterlagen amtierender Präsidenten durch den IRS. Im Namen des amerikanischen Volkes müsse der Ausschuss feststellen, „ob diese Politik befolgt wird, und wenn ja, ob diese Prüfungen vollständig und angemessen durchgeführt werden“. Dafür sei es nötig, Trumps Steuererklärungen einzusehen.

Trumps Anwälte dagegen werfen dem Ausschuss eine politische Motivation vor. Die Herausgabe der Steuerunterlagen sei verfassungswidrig und verstoße gegen die Gewaltenteilung. Dieser Argumentation haben bis zum Obersten Gerichtshof alle Instanzen widersprochen. Der demokratische Ausschussvorsitzende Neal äußerte sich zunächst nicht zu der Frage, ob die Steuererklärungen öffentlich gemacht würden. Laut einer anonymen, mit dem Vorgang vertrauten Quelle in der „Washington Post“ wird das erst entschieden, wenn die Unterlagen vorliegen. Die „New York Times“ hatte im Wahlkampf 2020 berichtet, Trump habe zwischen 2000 und 2019 in elf der 18 Jahre keine Einkommenssteuer auf Bundesebene bezahlt. In den Jahren 2016 und 2017 soll er demnach nur jeweils 750 Dollar gezahlt haben.

Nach Angaben von Neal werde sich das Gremium nun „endlich den Überblick verschaffen, den wir seit dreieinhalb Jahren angestrebt haben“. Doch dem Ausschuss bleibt nicht viel Zeit, um Trumps Steuerunterlagen aus sechs Jahren eingehend zu überprüfen. Am 3. Januar tritt in Washington der neue Kongress zusammen. Dann haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ausschuss das Ansinnen unter neuer Führung auf Eis legt. Neal hatte den Obersten Gerichtshof nach dem Eilantrag Trumps denn auch gemahnt, sich nicht in den Fall einzuschalten und an den baldigen Wechsel im Repräsentantenhaus erinnert. Sonst bleibe dem Kongress „wenig oder keine Zeit mehr, um seiner gesetzgeberischen Arbeit nachzugehen“. Unklar ist bisher, wann genau dem Ausschuss die Unterlagen nun übergeben werden. Trumps Anwälte argumentieren, gerade weil nur noch so wenig Zeit bis zum Wechsel im Kongress bleibe, könnten die Unterlagen gar nicht gewissenhaft bearbeitet werden.

Trump, der auch wegen anderer Justizangelegenheiten im Fokus steht, reagierte zunächst nicht auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Stattdessen griff er in seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“ den Sonderermittler Jack Smith an, der in der vergangenen Woche vom Justizministerium eingesetzt wurde, um künftig die Ermittlungen gegen ihn zu verantworten. Zum einen geht es dabei um Trumps Rolle im Zusammenhang mit dem versuchten verhinderten Machtwechsel nach der Präsidentenwahl 2020, zum anderen um die Verschlussdokumente, die er aus dem Weißen Haus in sein Anwesen in Florida mitgenommen hatte.

Die Auseinandersetzung über Trumps Steuerunterlagen hatte im Jahr 2019 begonnen. Damals verlangte der Ausschuss erstmals die Herausgabe der Dokumente, die Steuerbehörde IRS verweigerte dies während der Trump-Präsidentschaft jedoch. Unter Joe Biden änderte das übergeordnete Justizministerium seinen Kurs. Nach einem Rechtsstreit durch verschiedene Instanzen befand das Berufungsgericht in Washington im Oktober dieses Jahres die Übergabe der Steuerunterlagen an den Ausschuss für rechtens. Anfang November jedoch stoppten Trumps Anwälte die Herausgabe zunächst durch den Eilantrag beim Obersten Gerichtshof, der nun abgewiesen wurde. Schon im vergangenen Jahr wies der Oberste Gerichtshof einen Antrag Trumps ab, nach dem Finanzunterlagen aus seinem Besitz nicht an die New Yorker Staatsanwaltschaft übergeben werden sollten.