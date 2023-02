Aktualisiert am

Sunak wirbt in Nordirland um Unterstützung für Einigung

Übereinkommen mit Brüssel : Sunak wirbt in Nordirland um Unterstützung für Einigung

Die mit der EU ausgehandelten Regeln werden den Platz Nordirlands im Vereinigten Königreich sichern, sagt der britische Premierminister. Nun kommt es auch auf die Unionisten an.

Der britische Premierminister Rishi Sunak am Montag in London Bild: AFP

Nach der Einigung mit der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland hat der britische Premierminister Rishi Sunak vor Ort um Unterstützung geworben. Die neu ausgehandelten Regeln sicherten der Provinz ihre Souveränität und einen festen Platz im Vereinigten Königreich, sagte Sunak am Dienstag dem Sender BBC.

Der konservative Regierungschef war in Nordirland unterwegs, um die Vereinbarungen zu erläutern. Die am Montag erzielte Einigung soll einen jahrelangen Streit zwischen der EU und Großbritannien beenden. Damit wird der Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs vereinfacht.

Das nun veränderte Nordirland-Protokoll wurde ursprünglich als Teil des Brexit-Vertrags über Großbritanniens Abschied aus der EU ausgehandelt. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See verläuft. Damit soll verhindert werden, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen. Die protestantischen Anhänger der Union in Nordirland fühlten sich dadurch von Großbritannien abgeschnitten und forderten Änderungen.

Entscheidend ist nun, dass Sunak die unionistische Partei DUP überzeugen kann, obwohl Sunak in dem BBC-Interview anklingen ließ, dass die Einigung auch ohne Zustimmung der nordirischen Unionisten umgesetzt werden solle. Parteichef Jeffrey Donaldson lobte in der BBC den Mechanismus, dass Nordirland bei der Rolle von EU-Gesetzen für den eigenen Markt ein Vetorecht bekommen soll. Seine Partei werde den Deal nun jedoch ausführlich prüfen. Von einem wichtigen Kritiker aus den eigenen Reihen bekam Sunak Lob. Nordirland-Staatssekretär Steve Baker sprach von einem „großartigen Ergebnis“.