In Uschhorod im Südwesten der Ukraine kommen kaum mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ostukraine an. Nun geht es darum, Zehntausende dauerhaft zu integrieren. Dabei hilft auch ein Laientheater.

Wiatscheslaw Yehorow will eigentlich nur kurz einen Kaffee trinken an diesem kalten Nachmittag im Frühjahr. Doch in dem Gemischtwarenladen, den er dafür betritt, wird der Theaterleiter sofort angesprochen. Ob er eine Möglichkeit sehe, ein älteres Paar aus dem zen­tralukrainischen Poltawa unterzubringen, fragt ihn ein Student. „Sprich mit meiner Frau“, antwortet ihm Yehorow. Eine Lösung werde man schon finden.

Die beiden helfen, wo sie können. Doch Yehorow und seine Frau Julija Yehorowa sind keine gewöhnlichen Flüchtlingshelfer. Hier in Uschhorod, im äußersten Südwesten der Ukraine, bieten sie ihren vor den russischen Angriffen geflohenen Landsleuten weder ein Dach über dem Kopf noch frische Kleidung oder medizinische Versorgung. Stattdessen will das Künstlerehepaar den Binnenflüchtlingen das Gefühl geben, anzukommen und Teil einer Gruppe zu sein.

Schon als Ende Februar 2022 die ersten Flüchtlinge eintrafen, funktionierten die beiden ihr Studio, in dem Yehorow eine Filmschule betreibt und Yehorowa töpfert, zum „Warm Space“ um. Mehr noch als warme Temperaturen erzeugten sie menschliche Wärme. Die war gerade in den ersten Wochen nötig. Viele der Neuankömmlinge weinten. Um sie in der schwersten Zeit zu unterstützen, engagierte das Paar einen Psychologen.

Etwas mehr als ein Jahr später ist die Stimmung eine andere. Aus dem Kreis ist das Laientheater „Uschik“ hervorgegangen. Die Schauspieler proben in einem alten Kulturpalast aus sowjetischer Zeit. Nach dem Kaffeeholen geht Yehorow dafür in einen früheren Kinosaal. Der Theaterleiter, den hier alle „Slawa“ nennen, ist überall anzutreffen.

Vor einem Jahr kam die Stadt an ihre Grenzen

„Wo ist Ruslana?“, vermisst er auf der Bühne eine Schauspielerin beim Üben von „Warten auf Godot“. Wenig später steigt er herab, um auch die anderen, die ein wenig für sich Musik machen, zu ermuntern. Asia Anziferowa, eine aus Charkiw geflohene professionelle Sängerin, fordert er auf zu singen. Yehorow lässt es sich nicht nehmen, die Einlage zu dirigieren.

„Wir sind keine Profis“, erklärt der Theaterleiter die lockere Art, mit der er die Truppe führt. „Es ist wie eine Therapie“, beschreibt er seine Leitidee von „Uschik“. Doch Yehorow untertreibt. Vor gut einem Jahr fand ein Casting statt, in dem etliche Interessenten durchfielen. Im Februar ging es ein erstes Mal auf große Tournee. Finanziell unterstützt von der internationalen Frauenrechtsorganisation Zonta führten die Uschhoroder Binnenflüchtlinge in Kiew, Lemberg, Ternopil und Iwano-Frankiwsk den „King Lear“ auf. Selbst die BBC wurde auf die ukrainischen Laien aufmerksam, die Werke Shakespeares inszenieren.

Dass die „Uschik“-Darsteller in andere ukrainische Städte fahren und wieder in den Südwesten zurückkehren, sagt viel über die Migration nach Uschhorod aus, die sich inzwischen gewandelt hat. Im vergangenen Frühjahr hielten sich in der Hauptstadt des Gebiets Transkarpatien fast doppelt so viele Menschen auf wie zuvor. So erzählt es eine Vertreterin der Stadtverwaltung. Mittlerweile kommen auf knapp 120.000 ursprüngliche Bewohner fast 30.000 gemeldete Binnenflüchtlinge. Zehntausende haben die Stadt wieder verlassen. Manche der Flüchtlinge sind in ihre Herkunftsorte zurückgekehrt, andere sind in die hier nur wenige Kilometer entfernten Nachbarländer Slowakei und Ungarn ausgereist – von wo aus viele sich auf den Weg in den Westen Europas gemacht haben.