Chun Doo-hwan : Südkoreas früherer Präsident und Diktator ist tot

Durch einen Putsch kam der General an die Macht, als Diktator regierte er Südkorea fast ein Jahrzehnt. Nun ist Chun Doo-hwan im Alter von 90 Jahren gestorben.

Chu Doo-hwan wendet sich 1995 in Seoul an die Medien. Bild: Yun Jai-hyoung/AP

Der frühere südkoreanische Staatspräsident Chun Doo-hwan ist tot. Er sei in seinem Haus im Westen von Seoul gestorben, berichteten südkoreanische Rundfunksender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap übereinstimmend an diesem Dienstag. Chun habe an chronischen Krankheiten gelitten.

Der ehemalige General, der von 1980 bis 1988 ein autoritäres Militärregime angeführt hatte, wurde demnach 90 Jahre alt.

In Chuns Amtszeit fiel Südkoreas Wirtschaftsboom ebenso wie die Entscheidung, die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul auszutragen.

Chun sowie sein Nachfolger Roh Tae-woo wurden im August 1996 wegen eines Militärputsches 1979, der blutigen Niederschlagung von pro-demokratischen Demonstrationen in der Stadt Gwangju und wegen Korruption verurteilt. Ein Jahr später wurden sie begnadigt –- vom neuen Präsidenten Kim Dae-jung, der unter der Militärjunta im Gefängnis gesessen hatte.