Spannungen : Südkorea und Nordkorea feuern Warnschüsse an Seegrenze ab

Aktualisiert am

Südkorea und Nordkorea feuern Warnschüsse an Seegrenze ab

Südkorea, Seoul: Eine Nachrichtensendung die über Militärübungen in Nordkorea mit einem Archivbild berichtet wird auf einem Monitor im Seouler Bahnhof gezeigt. Bild: dpa

Beide Staaten warfen sich gegenseitig vor, dass Schiffe des Feindes in ihre Gewässer vorgedrungen seien. Eine Serie von nordkoreanischen Raketentests hat die Stimmung in der Region in den vergangenen Wochen hochkochen lassen.