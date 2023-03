Aktualisiert am

Südkorea und Japan : Eine Einigung, die so nicht heißen darf

Die Regierungen in Seoul und Tokio könnten zur Freude der USA einen alten Konflikt beilegen. Es geht um Zwangsarbeit im 20. Jahrhundert und einen möglichen Schlussstrich.

Protest gegen den Plan der koreanischen Regierung in Seoul Bild: Reuters

Japan und Südkorea haben einen Durchbruch erzielt im Bemühen, einen jahrelangen Streit über die Entschädigung von Zwangsarbeitern und Handelshemmnisse beizulegen. Die von Südkorea präsentierte Lösung läuft im Kern darauf hinaus, dass ehemalige südkoreanische Zwangsarbeiter im Dienste Japans über eine südkoreanische Stiftung mit Geld südkoreanischer Unternehmen entschädigt werden. Japans Regierung bestätigte am Montag zugleich frühere Bitten um Entschuldig für das Leid, das Japan als Kolonialmacht von 1910 bis 1945 den Koreanern angetan hat.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Zusammen könnte das zu einem Tauwetter im angespannten Verhältnis der beiden Staaten führen, das in den vergangenen Jahren oft einer Eiszeit glich, nachdem 2018 das Höchste Gericht in Südkorea zwei japanische Unternehmen zu Entschädigungszahlungen an 15 ehemalige Zwangsarbeiter und ihre Angehörigen verurteilt hatte. Von den 15 Klägern leben nur noch drei.