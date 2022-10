Chancen auf Wiedervereinigung : Südkorea hofft weiter auf die Einheit mit dem Norden

Aktualisiert am

Der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Kwon Young-se plädiert für neue vertrauensbildende Initiativen mit dem Norden. Das größte Hindernis für eine Wiedervereinigung sieht er in Kims nuklearem Gebaren.

Die deutsche Wiedervereinigung stößt im geteilten Korea auch 32 Jahre nach ihrem offiziellen Vollzug auf großes regierungsamtliches Interesse. Der koreanische Wiedervereinigungsminister Kwon Young-se sagt sogar, viele Koreaner interessierten sich für dieses Beispiel. Kwon ist auf Einladung der Bundesregierung zum offiziellen Festakt zum Jahrestag in Erfurt teilgenommen gekommen. Dort konnte er hören, wie stark in Deutschland unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine die Ansicht wächst, dass die deutsche Einheit einem sehr glücklichen Augenblick in der Weltgeschichte zu verdanken ist.

Auf die Frage, ob Korea einen solchen Moment verpasst oder ob er sich bislang nicht geboten habe, sagte Kwon im Gespräch mit der F.A.Z.: „Deutschland hat die Chance, die der Himmel schickte, wirklich gut ergriffen“. Einen solchen glücklichen historischen Moment habe Korea noch nicht bekommen. „Aber wenn wir eine solche Gelegenheit erhalten, dann glaube ich, dass wir den Mantelsaum der Geschichte ergreifen sollten“.