Konflikt im Südkaukasus : Armenien berichtet über neue Angriffe

Die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze bleibt angespannt. Das Verteidigungsministerium in Eriwan teilte am Mittwochmorgen mit, Aserbaidschan greife die östliche Kleinstadt Dschermuk und das etwas nördlich davon gelegene Dorf Werin Schorscha mit Artillerie und Granatwerfern an. Dagegen hieß es aus Baku, Armenien beschieße aserbaidschanische Stellungen nahe der Grenze, man ergreife „adäquate Antwortmaßnahmen“. Unter anderem haben Russland, die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen beide Seiten zu Deeskalation aufgerufen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ließ mitteilen, man werde den UN-Sicherheitsrat mit der jüngsten Zuspitzung befassen. In der Nacht auf Dienstag hatte Armenien über aserbaidschanische Angriffe an mehreren Orten entlang der Grenze berichtet, Baku seinerseits von armenischem Beschuss und eigenen „Gegenmaßnahmen“ gesprochen.

Aserbaidschan ist Armenien militärisch überlegen

Der aserbaidschanische Machthaber Ilham Alijew machte in einem Telefonat mit Macron die armenische Führung für „groß angelegte Provokationen“ verantwortlich und sprach ebenfalls von eigenen „Antwortmaßnahmen“. Dagegen rief Macron Alijew nach Angaben aus Paris dazu auf, den Waffenstillstand zu wahren. Dieser wurde im November 2020 unter russischer Vermittlung ausgehandelt; er bekräftigte große aserbaidschanische Eroberungen in einem Waffengang im und um das Konfliktgebiet Nagornyj Karabach, in dem auf beiden Seiten mehr als 6500 Soldaten getötet wurden.

Aserbaidschans Militär ist dem Armeniens überlegen, zudem kann Alijew auf die Unterstützung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zählen, wie beide nach Angaben aus Baku in einem Telefonat am Dienstag hervorhoben. Armenien dagegen mangelt es an entschiedenen Unterstützern. Das Land rief zwar seine Verbündeten zu Hilfe, Russland sowie das russisch dominierte Verteidigungsbündnis ODKB. Dieses entschied am Dienstagabend in einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der Mitgliederstaaten, unter ihnen Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan und Russlands Präsident Wladimir Putin, aber nur, eine Beobachtermission unter ODKB-Generalsekretär Stanislaw Sass nach Armenien zu schicken, um die Lage an der Grenze zu Aserbaidschan zu beurteilen.

Teilnehmer der Sitzung äußerten sich besorgt und vermieden, mit Ausnahme des Armeniers Paschinjan, Vorwürfe an Baku. Dagegen sagte der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Ned Price, mit Blick auf die Eskalation aus der Nacht auf Dienstag, „wir haben erhebliche Beweise für aserbaidschanischen Beschuss innerhalb Armeniens gesehen“; doch jetzt gehe es darum, dass die Zusammenstöße aufhörten. Nach Paschinjans Angaben vom Dienstagmorgen sind mindestens 49 armenische Soldaten durch aserbaidschanischen Beschuss getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Baku teilte am Dienstagabend mit, 50 aserbaidschanische Soldaten seien durch „Provokationen“ Armeniens „Märtyrer“ geworden.