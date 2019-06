Philippinen : Atmosphärische Störungen im Umgang mit China

Demonstration vor dem chinesischen Konsulat in Manila an diesem Mittwoch Bild: AP

Der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana bestätigte den Vorfall am Mittwoch: Ein philippinischer Fischkutter war am Sonntag mit einem mutmaßlich chinesischen Schiff zusammengestoßen und gesunken. „Durch den Zusammenstoß sank das Schiff. Wir verurteilen das Verhalten des chinesischen Fischerbootes, das umgehend den Ort des Vorfalls verlassen und die 22 philippinischen Besatzungsmitglieder den Elementen überlassen hatte“, schrieb Lorenzana in einer Mitteilung. Das philippinische Fischerboot habe am Anker gelegen, als es von dem chinesischen Schiff getroffen wurde. „Glücklicherweise war ein vietnamesisches Schiff in der Nähe und rettete alle 22 Fischer und brachte sie in Sicherheit“, so der Minister. Dann sei ein philippinisches Militärschiff zur Rettung gekommen und habe die Fischer aufgenommen.

Der Verteidigungsminister rief dazu auf, offizielle Ermittlungen zu dem Vorfall aufzunehmen und diplomatische Schritte einzuleiten, um eine Wiederholung zu verhindern. „Wir verurteilen auf das Schärfste die feige Aktion des mutmaßlich chinesischen Schiffes und seine Crew dafür, dass sie die philippinische Besatzung zurückgelassen haben. Das ist nicht das Verhalten, das wir von einem verantwortungsbewussten und befreundeten Volk erwarten“, schrieb Lorenzana. Das Militär ließ zudem verlauten, dass es sich um „alles andere als einen Unfall“ gehalten habe. Der Sprecher des Westkommandos des philippinischen Militärs, Stephen Penetrante, verglich den Vorfall sogar mit „Fahrerflucht“. Das chinesische Schiff sei in der Dunkelheit nicht identifizierbar gewesen.

Gewässer in der Nähe der philippinischen Küste

Das philippinische Schiff befand sich nahe der Reed Bank, einer Sandbank, die sich innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Philippinen befindet. Dieses Gebiet nordöstlich der ebenfalls umstrittenen Spratly-Inseln wird wie fast das gesamte Südchinesische Meer auch von China beansprucht. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hatte sich bis Donnerstagmorgen nicht zu dem Vorfall geäußert. Er soll laut dem Ministerium aber bereits informiert worden sein. Der Präsident wird zunehmend für seinen chinafreundlichen Kurs kritisiert, auf den er das Land seit seiner Amtsübernahme vor drei Jahren gelenkt hat. Unter der Vorgängerregierung hatten die Philippinen vor einem internationalen Schiedsgericht gegen die ausgedehnten chinesischen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer geklagt und Recht bekommen.

Unter Duterte hat sich Manila aber bereiterklärt, die an der Reed Bank befindlichen Öl- und Gasvorkommen gemeinsam auszubeuten. Die beiden Seiten konnten sich bislang aber nicht über die Konditionen einig werden. Duterte steht unter Druck, China mehr entgegenzusetzen, seitdem im April eine Armada von mehr als 200 chinesischen Fischerbooten in der Umgebung der Insel Pagasa (auch genannt Thitu) gesichtet wurden. Die Insel wurde schon vor Jahrzehnten von den Philippinen besetzt.

Duterte ändert Tonfall

Mittlerweile schlägt auch Duterte bisweilen leicht verschärfte Töne gegenüber China an. So bestätigte er vor einigen Tagen noch einmal, er habe den Fall bei seinem jüngsten Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping angesprochen. „Warum umkreisen sie meine Insel mit so vielen Schiffen? Sie vergeuden Benzin“, habe er zu Xi gesagt.

Der Zusammenstoß erinnert an ähnliche Vorfälle zwischen chinesischen und vietnamesischen Fischerbooten in anderen Teilen des Südchinesischen Meers. Es ist aber das erste Mal in der langen Geschichte des Territorialstreits, dass ein philippinisches Schiff nach Kollision mit einem chinesischen Fischerboot gesunken ist. China setzt seine umfangreiche Flotte an Fischerbooten auch zur Durchsetzung seiner Gebietsansprüche ein. Sie sind dem Anschein nach in ziviler Funktion unterwegs, verfolgen aber eigentlich militärische Ziele. Seit dem Jahr 2012 hat China mit Hilfe von Fischerbooten und Kriegsschiffen auch die Kontrolle über das Scarborough Shoal übernommen, das zuvor von den Philippinen genutzt worden war.