Tausende Russinnen haben in den vergangenen Monaten in Argentinien ihre Kinder zur Welt gebracht. Diese erhalten einen argentinischen Pass. Die Behörden fragen sich, ob auch Kriminelle am Werk sind.

In Argentinien lässt sich dank der Entwertung des Pesos günstig Urlaub machen. Die Ankunft von Tausenden „Touristinnen“ aus Russland in den vergangenen Monaten hat jedoch einen anderen Grund. Die meisten Russinnen kommen hochschwanger in Argentinien an, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen.

Seit Anfang Februar mehrere schwangere Russinnen an der Einreise nach Argentinien gehindert wurden, weil sie keine Rückflugtickets hatten und keine Angaben über ihren Besuch machen konnten, laufen in Argentinien heftige Diskussionen über den russischen Geburtstourismus, die gar Ermittlungen gegen ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk in Gang gebracht haben.