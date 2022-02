Südafrika : Wie will Ramaphosa die Krise im Land bekämpfen?

Cyril Ramaphosa am 10. Februar in Kapstadt Bild: AFP

Ein roter Teppich, stramme Militärparaden und 21 Salutschüsse: die „State of the Nation Address“ (Sona) ist jedes Jahr ein Höhepunkt im politischen Kalender in Südafrika. Auch in diesem Jahr brummten schon Tage zuvor Militärmaschinen zu Übungszwecken über Kapstadt. Schulen schlossen früher, weil Straßen in der Innenstadt gesperrt wurden. Und wie jedes Jahr fand ein Schaulauf der politischen High Society statt, die sich in eleganten Roben und afrikanischer Tracht bei strahlendem Sonnenschein den Kameras präsentierte.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Dennoch ist das Spektakel, mit dem traditionell die Parlamentssaison eröffnet wird, in diesem Jahr anders gewesen. Wegen des Parlamentsbrands Anfang des Jahres hielt der Präsident die Rede erstmals nicht in der Nationalversammlung, sondern im alten Kapstädter Rathaus. Dort hatte Nelson Mandela 1990, wenige Stunden nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis, seine erste Rede gehalten, eine Statue auf dem Balkon erinnert heute daran. Trotzdem sind einige in der nationalen Regierungspartei ANC eher unwillig an die historische Stätte gezogen. Das lag weniger am Gebäude als am Hausherrn. Kapstadt wird seit 1994 von der nationalen Opposition, der Democratic Alliance (DA), geführt, die noch dazu weithin als „weiße“ Partei betrachtet wird, Kapstadt hat einen „weißen“ Bürgermeister.

„Das Feuer im Parlament war für viele symbolisch“

Solche Befindlichkeiten waren am Donnerstagabend vergessen, als Abgeordnete, Minister, der frühere Präsident Thabo Mbeki und andere Würdenträger auf engerem Raum auf den Zuschauerrängen Platz nahmen. Selbst die Mitglieder der Partei Economic Freedom Fighters (EFF), die während der Präsidentschaft von Jacob Zuma für Tumult im Parlament gesorgt hatten, verhielten sich ungewöhnlich ruhig. Für Ramaphosa war es der erste große Auftritt in dem bereits auf vollen Touren laufenden Wahlkampf. Ende des Jahres findet die ANC-Parteikonferenz statt, wo er sich abermals zur Wahl als Vorsitzender stellen muss. Behält er den Parteivorsitz, könnte der Weg zu einer weiteren Amtszeit als Staatspräsident nach den Parlamentswahlen 2024 geebnet sein. Doch nicht nur innerhalb der eigenen Partei ist Ramaphosa, dessen Amtsantritt 2018 noch eine „Ramaphoria“ ausgelöst hatte, stark unter Druck. Er wird den Ruf nicht los, Reformen hinauszuzögern, um den ANC nicht zu entzweien und um selbst in der Partei nicht weiter an Rückhalt zu verlieren. Der Balanceakt wurde auch in der Rede deutlich.

Aus der Krise im Land machte er keinen Hehl. „Das Feuer im Parlament war für viele symbolisch für die Verwüstungen durch die Corona-Pandemie, die steigende Arbeitslosigkeit, die verschärfte Armut und die hohe Ungleichheit in unserem Land.“ Er erinnerte zudem an die schweren Unruhen im Juli vergangenen Jahres, während derer mehr als 300 Menschen ihr Leben verloren, und zitierte seinen Vorvorgänger Mbeki: „Schwierige Zeiten erfordern Mut und Widerstandsfähigkeit.“ Im Kampf gegen die Korruption und beim Wiederaufbau des Vertrauens in den Staat müssten nun alle zusammenstehen. Solche Sätze erinnerten an frühere Reden, wiederholt fielen Begriffe wie „sozialer Zusammenschluss“ und „Konsens“, auch wenn Ramaphosa diesmal einen „neuen Konsens“ daraus machte.