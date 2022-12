Cyril Ramaphosa : Südafrikas Präsident entgeht einem Amtsenthebungsverfahren

Südafrikas Staatspräsident Cyril Ramaphosa ist einem Amtsenthebungsverfahren entgangen. Eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten hat am Dienstag in Kapstadt die Annahme eines Berichts einer Untersuchungskommission zur sogenannten Phala-Phala-Affäre abgelehnt. In dem Bericht wurden Ramaphosa mögliche Verstöße gegen die Verfassung und gegen seinen Amtseid vorgeworfen, die „auf den ersten Blick“ die Voraussetzungen für ein Amtsenthebungsverfahren liefern könnten. Das Parlament hatte die unabhängige Kommission eingesetzt.

Die Affäre bezieht sich auf Dollar-Banknoten, die auf der Phala-Phala-Wildfarm des Präsidenten in einem Sofa versteckt waren und 2020 gestohlen wurden. Der Diebstahl wurde erst Mitte des Jahres durch einen Verbündeten des früheren Präsidenten Jacob Zuma bekannt. Die Veröffentlichung gilt als politisch motiviert, allerdings bleiben viele Fragen rund um die Geldscheine ungeklärt. Ramaphosa hat jegliche Rechtsverstöße zurückgewiesen und das Verfassungsgericht um Prüfung des Berichts gebeten. Nach seiner Darstellung handelte es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Büffeln an einen sudanesischen Geschäftsmann. Nicht mehrere Millionen Dollar seien gestohlen worden, wie anfangs behauptet, sondern 580.000 Dollar.

Die Parteispitze hatte sich in der vergangenen Woche hinter Ramaphosa gestellt und die ANC-Abgeordneten aufgefordert, den Bericht zurückzuweisen. Bis zuletzt ist ungewiss gewesen, ob sich alle daran halten. Mehrere kleinere Oppositionsparteien hatten eine geheime Abstimmung gefordert, doch die Parlamentssprecherin lehnte ab. Für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens ist eine einfache Mehrheit nötig. Am Dienstag stimmten 214 Abgeordnete dagegen, 148 dafür, zwei enthielten sich.

Als nächstes wird sich Ramaphosas weitere politische Karriere auf dem ANC-Parteitag in wenigen Tagen entscheiden. Trotz der Affäre wird weithin seine Wiederwahl zum Parteivorsitzenden erwartet. Sie würde den Weg zu einer zweiten Amtszeit als Staatspräsident nach den Parlamentswahlen 2024 ebnen. Ungeachtet des Parlamentsvotums hat jedoch sein Ruf durch die Affäre Schaden genommen. Der heute 70 Jahre alte Politiker war einst ein Vertrauter von Nelson Mandela. Bei seinem Amtsantritt als Staatspräsident 2018 hatte er versprochen, gegen Korruption vorzugehen.

Der sudanesische Geschäftsmann Hazim Mustafa teilte unterdessen in einem Fernsehinterview in Dubai mit, er werde mit den südafrikanischen Behörden kooperieren und als Zeuge in möglichen Gerichtsverfahren aussagen. „Ich habe nichts zu verbergen.“ Nach Ramaphosas Aussage hatte er 580.000 Dollar in bar für 20 Büffel bezahlt. Das Geld sollte in einem Tresor verstaut werden, aber der Farmverwalter habe Bedenken gehabt, weil mehrere Angestellte Zugang zum Tresor hatten. Daher habe er die Geldscheine unter Sofakissen in einem wenig benutzten Schlafzimmer im Privathaus des Präsidenten versteckt. Mustafa sagte in dem Interview, er habe bis zum Wirbel um die Affäre nicht gewusst, wem Farm und Büffel gehörten.