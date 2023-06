Südafrikas Außenministerin : Neutral mit Präferenzen

Annalena Baerbock und Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor am Dienstag in Südafrika Bild: dpa

So viel Aufmerksamkeit hat eine südafrikanische Außenministerin selten erhalten. Annalena Baerbock (Grüne) reihte sich bei ihrem Besuch in Pretoria am Dienstag in eine lange Reihe ausländischer Besucher und Gastgeber ein, die Naledi Pandor in letzter Zeit die Hand geschüttelt haben. Als Präsident Cyril Ramaphosa ihr 2019 das Ministerium übertrug, hatte man sich auf ruhigere Zeiten eingestellt als unter ihrer bisweilen exzentrischen Vorgängerin.

Damals war nicht zu erahnen, dass Russland in die Ukraine einmarschieren, Südafrika geopolitisch zwischen die Fronten geraten und man sich in Pretoria mit der Frage befassen würde, wie Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen werden könne, ohne ihn verhaften zu müssen. Wacker versucht die Top-Diplomatin seitdem, die Welt von Südafrikas Neutralität zu überzeugen, doch immer wieder schüren Ereignisse Zweifel: eine gemeinsame Militärübung, die nächtliche Ankunft eines russischen Schiffs in einem südafrikanischen Marinehafen oder Besuche hochrangiger Mitglieder der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) in Russland.

Herzliche Empfänge des russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Südafrika deuten auch in ihrem Fall zumindest auf eine Neutralität mit Präferenzen hin. Dabei muss man der erfahrenen Politikerin zu Gute halten, dass sich viele ihrer Parteigenossen noch viel deutlicher auf russischer Seite positionieren, aus einer Mischung aus Nostalgie, alter Feindseligkeit gegenüber dem Westen und möglicherweise eigenen Vorteilen.

Kritik auch im eigenen Land

Als Ministerin kann sie zudem nicht von der Linie des Präsidenten abweichen. In ihrer ersten Stellungnahme zur russischen Invasion hatte sie diese noch scharf verurteilt und den sofortigen Abzug der Truppen gefordert. Das ging Ramaphosa offensichtlich zu weit, in den UN-Abstimmungen enthielt sich Südafrika. Seitdem erntet Pandor auch im eigenen Land viel Kritik für den Schlängelkurs der Regierung. Ihre Außenpolitik sei verwirrend, sie schade dem Ansehen Südafrikas und führe möglicherweise zu Sanktionen westlicher Wirtschaftspartner, die weitaus wichtiger seien als der BRICS-Partner Russland.

An der 69 Jahre alten Pandor, eine Veteranin in Südafrikas Politik, scheinen solche Vorwürfe bisher abzuprallen. Schon ihre Eltern und Großeltern waren Widerstandskämpfer im ANC. Ihre politische Karriere begann im Parlament 1994, während der Präsidentschaft von Nelson Mandela. Unter verschiedenen Regierungschefs war sie Bildungs-, Wissenschafts- und Innenministerin, galt 2019 als mögliche Anwärterin auf die Vizepräsidentschaft unter Ramaphosa.

Im derzeitigen Kabinett stellt sie die meisten ihrer Kollegen mit ihren akademischen Qualifikationen in den Schatten. Nach dem Lehramtsstudium an verschiedenen Universitäten erlangte sie unter anderem ein Diplom von Harvard, einen Masterabschluss in Linguistik und den Doktortitel in Erziehungswissenschaften. 2016 erhielt sie das Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist bekannt dafür, auf internationalem Parkett mit ihrer tiefen Stimme einen verbindlichen Ton anzuschlagen, so auch am Dienstag bei dem Treffen mit dem Gast aus Deutschland.