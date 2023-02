Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat wegen der schweren, seit Monaten andauernden Stromkrise den „Nationalen Ka­tastrophenzustand“ verhängt. Die Re­gierung könne auf diese Weise Unternehmen und Haushalte besser unterstützen und wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser von Stromabschaltungen ausnehmen, sagte Ramaphosa in seiner alljähr­lichen Rede zur Lage der Nation am Donnerstagabend vor dem Parlament in Kapstadt. Außerdem werde er einen Mi­nister für Elektrizität er­nennen, der dem Präsidialamt zugeordnet sei und sich „Tag und Nacht“ damit be­fasse, die Stromversorgung wieder zu ga­rantieren.

In Südafrika schaltet der staatliche Versorger Eskom täglich den Strom in wechselnden Regionen mehrere Stunden lang ab, weil die teils in die Jahre gekommenen und schlecht ge­warteten Kraftwerke die Nachfrage nicht mehr bedienen können. Seit Jahren wird zudem Korruption be­klagt. Außerdem gab es jüngst den Verdacht auf Sabotage. Die Strom­abschaltungen – genannt „Loadshedding“ – verursachen nicht nur wirtschaftlichen Schaden. Sie beschä­digen auch die übrige Infrastruktur und führten mancherorts zu Problemen bei der Wasserversorgung.

In der Bevölkerung wächst deshalb merklich die Ungeduld. „Unsere vordringlichste Aufgabe ist es, Load­shedding in den kommenden Monaten drastisch zu verringern und schließlich ganz zu beenden. Unter diesen Bedingungen können wir nicht so vorgehen, wie wir es normalerweise tun würden“, sagte Ramaphosa. Der Katastrophenzustand er­mögliche es, Regulierungen zu be­grenzen und so den Weg aus der Krise zu beschleunigen.

Kritik am Umgang mit der Stromkrise

Die Bekanntgabe löste unmittelbar nach der Rede Protest aus. Die größte Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) kündigte an, vor Gericht zu ziehen. Wirtschaftsverbände warnten vor einer Einschränkung der Freiheit der Bürger und „massiver“ Korruption bei Auftragsvergaben wie während der Corona-Pandemie. Eine Koalition von Ge­werkschaften und Parteien hatte schon vorab mitgeteilt, die Strom­krise sei vorhersehbar gewesen und daher nicht vergleichbar mit der Pandemie. Aus ihrer Sicht wird der Strom vorsätzlich abgeschaltet, um mehr unabhängige Stromproduzenten an das Netz zu bringen und die Energieversorgung zu privatisieren.

Auch die Ernennung eines neuen Ministers ist umstritten. „Wir brauchen keinen Minister für Elektrizität. Am Ende haben wir auch noch einen Minister für Schlaglöcher, einen Mi­nister für Latrinen“, sagte Velenkosini Hlabisa, Chef der Inkatha Freedom Party (IFP). Eskom ist dem Ministerium für Öffentliche Unternehmen un­terstellt. Zusätzlich gibt es ein se­parates Ministerium für Energie und den Bergbau. Verschiedene Organi­sationen befürchten Verwirrung über die Aufgaben der drei Minister und Machtkämpfe.

Die „State of the Nation Address“ (SONA) des Staatspräsidenten ist ein Höhepunkt im politischen Kalender in Südafrika und ein großes gesellschaftliches Ereignis, zu dem Abgeordnete, frühere Präsidenten, Würdenträger und die politische Elite nach Kapstadt reisen. Da das Parlamentsgebäude wegen eines Feuers vor einem Jahr immer noch nicht be­nutzt werden kann, fand die SONA im alten Rathaus in Kapstadt statt.

Wie in den Jahren zuvor begann sein Auftritt jedoch turbulent. Abgeordnete der populistischen Oppo­sitionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) verzögerten die Rede mit Zwischenrufen und unentwegten Wortmeldungen. Der EFF-Vorsitzende Julius Malema verwies darauf, der Präsident sei gerichtlich gegen das Parlament vorgegangen, daher habe er kein Recht, „vor uns zu sprechen“. Er bezog sich auf einen Bericht einer vom Parlament eingesetzten unabhängigen Untersuchungskommission zur Phala-Phala-Affäre um große Bargeldsummen auf der Wildfarm des Präsidenten. Ramaphosa hatte das Verfassungsgericht gebeten, den Be­richt zu prüfen.

Als die Parlamentssprecherin die EFF-Abgeordneten nach mehr als ei­ner halben Stunde aufforderte, den Saal zu verlassen, brach Tumult aus. Sicherheitskräfte des Parlaments und bewaffnete Polizisten in schusssicheren Westen schritten ein, als EFF-Abgeordnete versuchten, auf die Red­nertribüne zu stürmen. Einige Parlamentarier bezeichneten den Po­lizeieinsatz als übertrieben. Die Spre­cherin wiederum sagte, das Le­ben des Präsidenten sei gefährdet ge­wesen. Versuche, das Podium zu stürmen, hatte es vor Reden zur Lage der Nation bisher nicht gegeben.