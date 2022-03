Ende der Apartheid : Die wirkliche Geburtsstunde des neuen Südafrikas

„It’s a Yes“. Mit dieser Überschrift verkündete die Zeitung „Cape Times“ am 18. März 1992 einen Wendepunkt in Südafrikas Geschichte: Mit 68,7 Prozent der Stimmen hatten die Weißen einen Tag zuvor für die Reformpolitik des Präsidenten F. W. de Klerk gestimmt, um das Ende der Apartheid einzuleiten. Ein so überwältigendes Ergebnis hatte selbst die Regierung nicht erwartet. 85 Prozent der registrierten Wähler hatten sich am Referendum beteiligt.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt.

Dies sei die „wirkliche Geburtsstunde des neuen Südafrikas“, sagte ein bewegter de Klerk in einer Rede im Garten seines Amtssitzes. „Heute haben wir das Buch der Apartheid endgültig geschlossen.“ Es komme nicht oft vor, dass eine Nation innerhalb einer Generation die Gelegenheit erhalte, über sich selbst hinauszuwachsen. Die weiße Wählerschaft habe sich selbst übertroffen.