Diebstahl-Affäre in Südafrika : Der Präsident und die Dollar-Millionen in seinen Möbeln

Cyril Ramaphosa am 16. Juni während einer Rede im Mthatha Stadium in Südafrika Bild: EPA

In Südafrika zieht sich das Netz der Ermittler in der größten Korruptionsaffäre seit dem Ende der Rassentrennung enger. Der fünfte und letzte Bericht der Zondo-Untersuchungskommission soll an diesem Montag dem Präsidenten Cyril Ramaphosa in einer offiziellen Zeremonie übergeben werden. Vier Jahre dauerte die Arbeit der Kommission, mehrere Hundert Zeugen wurden angehört, gigantische Mengen an Daten angesammelt. In den Berichten ist akribisch aufgeführt, wie es den Guptas, einer mit dem früheren Präsidenten Jacob Zuma befreundeten indischen Unternehmerfamilie, und anderen gelang, die Staatskasse zu plündern und fast alle staatlichen Institutionen aus dem Hintergrund zu lenken.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Nach Vorlage des Berichts müsste der Weg endlich für Anklagen geebnet sein. Passenderweise wurden gut eine Woche vorher zwei flüchtige Gupta-Brüder in Dubai verhaftet. Interpol hatte die beiden mit einer roten Notiz versehen. In diesem Fall muss die lokale Polizei einen Gesuchten festhalten, um eine Festnahme bis zu einem formellen Auslieferungsantrag zu prüfen.