Südafrikas Präsident : Der entzauberte Hoffnungsträger Ramaphosa

Vor zweieinhalb Wochen schien ein Rücktritt von Cyril Ramaphosa wegen einer Affäre um versteckte Geldscheine unmittelbar bevorzustehen. Seitdem ist der südafrikanische Staatspräsident nicht nur einem Amtsenthebungsverfahren durch das Parlament entgangen. Seine Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC), hat ihn jetzt mit deutlicher Mehrheit abermals zum Partei-Präsidenten gewählt. Zudem wird sein Führungsteam überwiegend aus von ihm bevorzugten Kandidaten bestehen.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Nach langen Verzögerungen und vielen Spekulationen wurde das Wahlergebnis am Montag auf dem 55. ANC-Parteitag in Nasrec bei Johannesburg bekannt gegeben. Der Sieg ebnet für Ramaphosa nun den Weg für eine weitere Amtszeit als Staatspräsident nach den Parlamentswahlen 2024. Die Landeswährung Rand reagierte mit einem kräftigen Kursgewinn. Ein Wechsel der Parteiführung wäre mit viel Unsicherheit verbunden gewesen.

Für Ramaphosa hatten 2476 Parteitags-Delegierte gestimmt, sein Herausforderer, der frühere Gesundheitsminister Zweli Mkhize, erlangte 1897 Stimmen. Zu Beginn des Parteitags war ein abermaliger Sieg weithin erwartet worden. Doch währenddessen schienen einige Ramaphosa-Anhänger die Seiten zu wechseln. Auf der ANC-Konferenz verhandeln Delegierten hinter den Kulissen, welche Kandidaten für die Parteispitze und das größere Nationale Exekutiv-Komitee (NEC) nominiert werden. Der Parteispitze gehörten bisher der Präsident und fünf weitere Mitglieder an, sie wurde in diesem Jahr um einen Posten erweitert. Das NEC hat 80 Mitglieder.

Als Investor gelangte er zu Reichtum

Ramaphosa, ein früherer Widerstandskämpfer und Gewerkschaftsführer, galt zu Zeiten von Nelson Mandela als dessen möglicher Nachfolger. Als die Partei stattdessen Thabo Mbeki auserkor, verließ er 1996 überraschend die politische Arena und gelangte als Investor dank der Politik des „Black Economic Empowerment“ in Südafrika zu Reichtum. Erst 2014 kehrte er in die Politik zurück, war zuerst Vizepräsident unter Jacob Zuma und von 2018 an Staatspräsident. Ein Jahr zuvor war er auf dem ANC-Parteitag zum Parteivorsitzenden gewählt worden, aber nur mit einem kleinen Vorsprung von 179 Stimmen. Die Parteispitze bestand dann zu gleichen Teilen aus Ramaphosa- und Zuma-Unterstützern. Das erwies sich als konfliktträchtig und als Hemmnis für Reformen.

Ramaphosas Amtsantritt hatte nach der von Korruptionsskandalen gespickten Zuma-Ära viel Erleichterung und Hoffnung ausgelöst. Doch die versprochenen Besserungen und der Kampf gegen die Korruption kommen nur schleppend voran. Zuletzt hat Ramaphosas Ansehen durch die Phala-Phala-Affäre um Dollarnoten, die in einem Sofa auf seiner Wildfarm versteckt waren, gelitten. Der Verdacht von Geldwäsche und Steuerhinterziehung wurde laut. Zudem sorgt eine Stromkrise für viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Der staatliche Versorger Eskom schaltet mit Unterbrechungen bis zu zehn Stunden am Tag den Strom ab, weil er die Nachfrage nicht bedienen kann.

Nach dem jetzigen Votum ist Ramaphosas Position in der Partei gestärkt. Vier seiner Alliierten gehören künftig den sogenannten „Top Seven“ an, unter ihnen Bergbau- und Energieminister Gwede Mantashe. Nur zwei Mitglieder – der neue Vize-Parteipräsident Paul Mashatile und die künftige Vize-Generalsekretärin Nomvula Mokonyane – waren nicht Teil des Ramaphosa-Lagers. Der frühere ANC-Schatzmeister Mashatile wird allerdings auch nicht der radikaleren Gruppe oder den Zuma-Anhängern im ANC zugeordnet. Es gibt bisher keinen Hinweis, dass er einen anderen politischen Kurs verfolgt als Ramaphosa.

Wenig Hoffnung auf Reformen

Politische Analysten dämpften dennoch die Erwartungen an beherzte Reformen. In den nächsten 18 Monaten werde sich alle Aufmerksamkeit auf die Parlamentswahl richten, sagte Piet Croucamp, Politik-Dozent an der North-West-Universität. Erstmals seit den ersten demokratischen Wahlen 1994 könnte der ANC die absolute Mehrheit im Parlament verlieren.

Über der neuen Parteiführung hängt zudem der Schatten diverser Skandale. Nicht nur Ramaphosa könnte wegen der Phala-Phala-Affäre belangt werden. In Korruptionsaffären waren auch Mantashe und Mokonyane verwickelt. Nach einer neuen Parteiregel müssen ANC-Mitglieder bei Anklagen ihre Ämter niederlegen. Als riskant bezeichnet Croucamp die Ausgrenzung der Provinz Kwa-Zulu-Natal (KZN), wo sich im vergangenen Jahr schwere Unruhen mit Plünderungen ereigneten. Auf dem Parteitag hatten Delegierte aus KZN versucht, Ramaphosas Rede zu stören und stattdessen Zuma bejubelt. Kein Mitglied der neuen Parteispitze stammt aus der Provinz.

Die Wahl einer neuen Parteiführung wird auch Auswirkungen auf die Regierung haben. Transportminister Fikile Mbalula, der künftige Generalsekretär der Partei, muss sein Ministeramt niederlegen. Zudem wird über eine Auswechslung des kaum mehr öffentlich auftretenden Vize-Präsidenten David Mabuza durch den neuen Vize-Parteichef spekuliert. Regierungsmitglieder wie Tourismusministerin Lindiwe Sisulu, die vor und auf dem Parteitag lautstark den Rücktritt Ramaphosas gefordert hatte, könnten ebenfalls gehen.

Der Parteitag, der an diesem Dienstag zu Ende geht, ist turbulent verlaufen. Mehr als 36 Stunde später als geplant wurde das Ergebnis der Abstimmung bekanntgegeben. Zuvor hatte sich auch die Nominierung der Kandidaten immer wieder verzögert.